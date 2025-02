Cold ironing, incontro del Propeller

Il Consiglio Direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna ha organizzato per il 12 febbraio, alle 19 al Grand Hotel Mattei, un incontro sul tema ‘Il cold ironing (verde) nel porto di Ravenna’.

Il cold ironing, shore connection o shore power, è un sistema di alimentazione elettrica da banchina che permette lo spegnimento dei motori navali durante l’ormeggio in porto, senza far venir meno l’erogazione di energia richiesta dalla nave rendendo le attività portuali più compatibili con quelle cittadine riducendo l’utilizzo dei motori di bordo per la produzione di energia ausiliaria, facendo diminuire smog atmosferico e acustico.

Nel Fondo Complementare al Pnrr è stato stanziato un investimento di 700 milioni per il finanziamento dell’implementazione impiantistica nei porti della Rete transeuropea dei trasporti. Ad oggi sono avviati diversi progetti, quasi tutti riguardanti i terminal crociere.

Il 12 febbraio se ne parlerà con Fabio Maletti, segretario generale dell’Autorità distrettuale portuale, del Mare Adriatico centro-settentrionale, Agnese Paci, del Servizio Sviluppo Infrastrutture dell’AdSP, e Anna D’Imporzano, direttore generale del Ravenna Civitas Cruise Ports.