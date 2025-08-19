Collanina strappata in discoteca. Testimoni vedono la scena e fanno arrestare il sospettato

Serata movimentata alla discoteca Villa Papeete di Savio di Cervia, dove un 28enne di Napoli è stato arrestato con l’accusa di furto con strappo in concorso. L’episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, intorno all’1.30, quando un giovane che stava ballando in pista si è visto sottrarre una collana d’oro dal valore di circa 200 euro. Secondo la ricostruzione, la vittima si è accorta della mancanza solo dopo che un ragazzo lo ha avvisato: aveva notato un individuo colpire repentinamente la vittima alle spalle e al collo, intuendo subito che si trattasse di uno strappo. Un’altra testimone ha confermato la dinamica, raccontando di aver visto l’uomo guardarsi attorno con atteggiamento sospetto prima di compiere il gesto. A bloccare il sospettato è stato il personale di sicurezza della discoteca, che lo ha fermato e segnalato ai carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima. Con lui c’erano due amici, un ragazzo e una ragazza, che secondo i testimoni avrebbero agito insieme, muovendosi con fare sospetto e distraendo l’attenzione. La refurtiva, però, non è stata recuperata: resta il dubbio che sia stata gettata o passata ad altri. Il 28enne è stato arrestato in flagranza e portato in caserma. Lunedì mattina è comparso davanti al giudice Piervittorio Farinella, che ha convalidato l’arresto. In aula era presente il vice procuratore onorario Simona Bandini, che ha chiesto la custodia cautelare in carcere.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Marco De Giorgio, ha fatto leva proprio sulla mancanza della collana come elemento a discarico. Alla fine il giudice ha disposto il divieto di dimora in provincia di Ravenna e l’obbligo di firma tre volte a settimana, scarcerando l’indagato. Processo a ottobre.

l. p.