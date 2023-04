"Collegamenti, occasione sprecata"

Ho letto con grande interesse su Il Resto del Carlino, a firma dell’on. Giorgio Lamalfa, un articolo riguardante il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza Pnrr in cui l’esponente del Partito Repubblicano Italiano, noto per le sue conoscenze economiche, evidenziava come alcuni progetti non fossero pienamente aderenti allo spirito dei finanziamenti europei. (...) Il noto docente universitario in altre parole sostiene che gli stadi sportivi siano di competenza dei Comuni, e che se servono i Comuni stessi devono far fronte alla costruzione o ricostruzione con risorse proprie. Ovviamente il dibattito su tali argomentazioni è molto articolato e con pareri eterogenei in cui spesso prevale su tutto l’esigenza di nuova linfa per questi enti locali, ma l’articolo serve a introdurre una considerazione.

Portando il tema sul livello locale, ho seguito e in parte condiviso le scelte dell’amministrazione soprattutto per la realizzazione di scuole promesse ai cittadini da molto tempo, ma sul filone di queste scelte gli enti locali, ancora una volta, hanno trascurato una grossa criticità legata alla viabilità e ai collegamenti della nostra città. L’occasione sarebbe stata favorevole per puntare sul miglioramento del cronico isolamento cittadino attraverso alcune scelte viarie e ferroviarie assolutamente indispensabili per una moderna città d’arte, turistica e universitaria. Ravenna è destinata a essere priva di collegamenti moderni e razionali, soprattutto in un momento in cui si tenta di scoraggiare l’uso dell’auto. Il trasporto alternativo non funziona e non è adeguato alla richiesta, da Start Romagna a Rfi e Ferrovie dello Stato, e quindi, come estrema ratio, si ricorre alle strade, che si presentano anch’esse con i limiti che sono sotto gli occhi di tutti. Il Pnrr poteva rappresentare una buona occasione per migliorare questo aspetto.

Gianfranco Spadoni

consigliere Lista per Ravenna

per Cambiamo il Comune

Consiglio Area Ravenna 2 sud