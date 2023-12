Collegiata, l’iniziativa solidale: "Venduta la metà dei quadri"

Procede bene la vendita dei quadri che l’artista lughese Michele Marangoni ha donato alla parrocchia della Collegiata di Lugo affinchè il ricavato sia destinato alle persone maggiormente colpite dall’alluvione del maggio scorso. La metà dei quadri, alcuni a tema religioso altri su altri temi, è già stata venduta, e le opere, esposte nella chiesa della Collegiata, saranno disponibili fino alla fine dell’anno.

Nel frattempo Michele Marangoni festeggia i 50 anni di attività artistica, e lo fa con una mostra fino al 12 gennaio all’hotel Alexander Museum Palace di Pesaro, una location che il pittore lughese conosce bene in quanto fu tra gli artisti invitati dal proprietario, il conte Alessandro Marcucci, a decorarne le stanze. L’esposizione, allestita nella sala degli Specchi, mostrerà una scelta delle opere dell’artista lughese prodotte in mezzo secolo di carriera. Marangoni iniziò nel 1973 come ceramista, sotto la guida di Marta Proni, artista molto affermata con studio a Lugo, che poi Marangoni sposò. Insieme organizzarono mostre e parteciparono a concorsi, ottenendo vari riconoscimenti. Verso la fine degli anni ’90, Marangoni incominciò a dedicarsi alla pittura ad olio, orientandosi da subito su una linea di tipo surrealista, finchè, nel 2015, nella sua arte ci fu un’altra svolta: l’artista lughese spostò l’attenzione sugli ‘scarabocchi’ che si fanno sovrappensiero ai margini dei fogli e cominciò ad esercitarli con metodo, chiamandoli, ispirandosi a Barthes, ‘grado zero della pittura’. Diverse le tecniche particolari utilizzate da quel momento, ma non manca l’elemento della continuità. Dice infatti Marangoni: "Se mi volto indietro a guardare una scultura datata 1973, eseguita ancora sotto tutela di Marta Proni, mi sembra che sia appena di ieri e se la accosto ad un’opera su carta di oggi mi sembra che ci sia una continuità all’interno dell’apparente discontinuità del mio percorso".

Lorenza Montanari