Collegiata, un pranzo per i bisognosi

"Non guardiamo le persone per quello che hanno ma per quello che sono". Sembra uno slogan e in parte lo è. Ma il senso va oltre le parole e lo si vedrà il giorno di Natale quando, nel salone della Collegiata di Lugo sarà organizzato il primo pranzo dedicato a chi è solo o vive un momento di difficoltà. L’iniziativa, che ha incontrato l’immediato consenso di don Leo, appartiene a Bruno Frignani e alla moglie Antonella Vitali. In poco più di tre settimane hanno deciso di creare un momento di festa da condividere per un Natale sicuramente diverso dal solito. "Quando si parla di povertà la gente si vergogna – sottolinea Frignani –. Per questo abbiamo cercato di utilizzare altri termini per coinvolgere chi ha bisogno, chi è solo, indigente o, da alluvionato, ha ancora la cucina inagibile. In ogni caso non bisogna provare vergogna perché c’è nulla per cui provarla. Non bisogna avere timore di chiedere aiuto e vorrei che fosse chiaro a tutti coloro che leggendo potrebbero pensare di partecipare. Il pranzo è stato organizzato per dare un senso di calore". Da 1 a 100 è la capienza prevista per i commensali. In 65 hanno già prenotato. A servire ai tavoli saranno diversi volontari, persone e intere famiglie che si sono offerte per aiutare. "Avevo qualche timore di non riuscire a trovare l’aiuto necessario – continua Frignani – al punto che da Montegallo di Ascoli Piceno di cui sono cittadino onorario per aver aiutato la città nel dopo terremoto, si è offerta l’intera famiglia dell’ex maresciallo dei carabinieri. Sarebbero venuti tutti, per aiutarmi ma non c’è stato bisogno. Il giorno di Natale ci sarà un’altra famiglia composta dai genitori e i due figli, uno chef con la moglie, mia moglie ed io ed altri ancora. Gente che non conosco ma che incontrerò a breve per la riunione di coordinamento". Tanti anche gli sponsor coinvolti, in tutto 12, che hanno fornito tutto il necessario per completare il menu fatto di antipasti, lasagne al forno, arrosto con patate, dolci, caffè e l’immancabile spumante.

"Occorre tornare a dare un senso a certi valori – conclude Frignani –. Spero che questa iniziativa sia da esempio anche per altri eventi di questo genere. Dopo le pressioni subite da tutti negli ultimi anni, rivedere un sorriso sul volto della gente è bello". Il pranzo di Natale in Collegiata si svolgerà a partire dalle 12,30 del 25 dicembre. "E’ una iniziativa stupenda che desideravo organizzare da anni – spiega don Leo –. Quello che mi ha frenato fino ad ora era il chiedere ai volontari di rinunciare ad un momento in famiglia per mettersi a disposizione. Invece la risposta è stata tale che abbiamo dovuto anche dire di no ad alcuni". La parrocchia è molto attiva nel sociale. "Ci prodighiamo molto – precisa –. Mediamente riusciamo a raccogliere grazie all’azione degli Amici della Caritas, alla Caritas e alla generosità di tanti parrocchiani, oltre 100.000 euro all’anno, utilizzati in particolare per coprire il pagamento delle utenze di chi si trova in difficoltà. La gente che ha bisogno, e che spesso si vergogna ad ammetterlo, deve essere sfidata perché c’è qualcuno che crede in loro e desidera investire nella grande ricchezza presente in ognuno di noi. Dove c’è un popolo attento ai bisogni degli altri tutto questo riesce facile". Per prendere parte al pranzo di Natale occorre iscriversi telefonando allo 0545.22123 al mattino oppure contattando Sara al 329.2822113.

Monia Savioli