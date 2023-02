Colonia, il Ministero passa la palla al Comune

Due anni perduti. E l’obbligo ora di premere sull’acceleratore. Il Segretariato regionale del Ministero della Cultura ha alzato bandiera bianca circa la possibilità di portare avanti in prima persona i lavori di restauro alla Colonia di Castel Raniero. A occuparsene sarà il Comune: lo ha reso noto martedì sera in consiglio comunale il sindaco Massimo Isola.

Costruita fra il 1926 e il 1932, la Colonia fu realizzata come monumento ai Caduti della Grande guerra. Fu poi inaugurata nel 1938. Pregevole esempio di architettura liberty, l’edificio dispone di un grande parco. Fu poi ospedale e colonia, ma è abbandonata da anni. E bisognosa di lavori di consolidamento e di restauro.

La Colonia era risultata il 17 dicembre 2020 uno dei ventuno progetti finanziati dal Ministero della Cultura all’interno del piano strategico ‘Grandi progetti Beni culturali’, presentato in due tranche e fra i quali spiccavano l’Arsenale di Venezia, Palazzo Silvestri-Rivaldi sui Fori imperiali, la loggia di Isozaki per la Galleria degli Uffizi e il parco archeologico di Sibari. La Colonia fu beneficiaria di 3,7 milioni di euro di fondi ministeriali volti a farne un Centro Studi Universitario sui temi del recupero del patrimonio culturale e antropologico, oltre che per la documentazione storica riguardante la Prima Guerra Mondiale. Dal dicembre 2020 tuttavia non è stato compiuto alcun passo avanti in direzione di un avvio ai lavori, salvo l’esecuzione, l’estate scorsa, di interventi a carico del Comune, realizzati in somma urgenza per evitare che l’immobile fosse oggetto di seri crolli: "ad occuparsi dell’intera questione sarebbe dovuto essere il Segretariato regionale del Ministero della Cultura. Dopo diversi mesi riuscimmo a incontrare i vertici del segretariato, che ci ribadirono la volontà di intervenire e concretizzare il progetto di ristrutturazione, facendosi carico della completa gestione del cantiere", ha dettagliato il sindaco.

"Da allora è passato del tempo, e nonostante le nostre sollecitazioni non è stato compiuto alcun passo avanti, fatta eccezione per i lavori di somma urgenza eseguiti per tutelare la torretta, per i quali il Segretariato concesse una deroga. Ulteriori interlocuzioni non hanno portato novità: è emersa dunque la volontà di seguire un percorso alternativo". Si è giunti dunque ad un accordo con il Comune, che fungerà da stazione appaltante, da contraente e si occuperà della direzione dei lavori. Al segretariato rimarrà la funzione di controllo, mentre l’Asp, proprietaria dell’immobile, dovrà trasmettere le necessarie autorizzazioni. "Questa la proposta dopo le nostre sollecitazioni", ha proseguito Isola. "Si tratta di una responsabilità non indifferente in un momento in cui gli uffici sono coinvolti in quindici progetti a firma Pnrr, ci aspetta un impegno importante. Dal progetto esecutivo capiremo meglio quali possibilità danno quei 3 milioni e 700mila euro, e quale sforzo dovrà compiere invece il comune".

Tre milioni e mezzo di euro sui quali pendono l’inflazione e il boom delle materie prime registrati nell’ultimo biennio: per Palazzo Manfredi, insomma, l’esborso che si prevede nel 2023 è facilmente immaginabile come superiore rispetto a quello cui sarebbe stato costretto nel 2021, aggravato dall’ulteriore degrado della struttura. "Abbiamo condiviso con la Soprintendenza i contenuti sociali, educativi, ambientali e di ricerca che dovrà avere la Colonia, per i quali è aperta un’interlocuzione con diversi soggetti".

Filippo Donati