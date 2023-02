"Colonia, la casa del custode è a rischio crollo"

Quale percentuale dei lavori necessari alla Colonia di Castel Raniero potrà essere coperta dal finanziamento ministeriale da tre milioni e 700mila euro reso ufficiale il 17 dicembre del 2020? "Certamente una porzione minore – ci auguriamo almeno superiore alla metà del valore originario – rispetto a quella che sarebbe stata possibile se il Segretariato regionale del Ministero della Cultura non avesse temporeggiato per due anni", confidano con irritazione dall’associazione Salviamo la Colonia di Castel Raniero. "Nel frattempo l’inflazione ha preso il volo, i costi dei materiali sono schizzati alle stelle, e la Colonia appare quale un rudere".

I lavori in somma urgenza eseguiti l’estate scorsa hanno messo in sicurezza la torretta, ma tutt’attorno il paesaggio è desolante. "La casa del custode, già vittima di uno smottamento del terreno, è in procinto di veder crollare un’intera ala", rivela il presidente dell’associazione Gaetano Asirelli. "Abbiamo dovuto sgomberarla di tutti i materiali che tenevamo in quelle sale. Ora possiamo solo aspettare e sperare che la situazioni non tracimi definitivamente".

Stando a quanto emerge, i tre milioni e 700 mila euro provenienti dal bando ‘Grandi progetti Beni culturali’ verranno indirizzati per intero sugli interventi alla Colonia, mentre per la casa del custode l’intenzione sembra quella di guardare a un eventuale bando del Gal-L’Altra Romagna. I tempi in ogni caso non saranno brevi, considerando che il bando per aggiudicare i lavori è tutto da scrivere, e le seguenti procedure tutte di là da venire. Molto probabilmente, insomma, i lavori non partiranno quantomeno prima della fine dell’estate. Anche perché l’associazione ha in mente di dare vita anche quest’anno a una rassegna, quanto meno per tenere viva la presenza della Colonia nella vita dei faentini, considerando l’impegno profuso negli ultimi anni per ripristinare il parco. "Tenete conto che nella porzione della casa del custode a rischio crollo sono compresi i bagni, oggi inagibili", prosegue Asirelli. "Questo significa che dovremo dotarci di un bagno chimico, il cui affitto non è indifferente per un’associazione come la nostra. Cercheremo di concentrare gli eventi nell’arco di un mese, in modo da ridurre le spese. Augurandoci che la situazione ora possa sbloccarsi".

Filippo Donati