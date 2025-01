Colonia Paradies, presentato il progetto

Prosegue l’ambizioso progetto di riqualificare l’ex Colonia Paradies di Pinarella acquistata un paio d’anni fa da Technacy. Nei giorni scorsi è stato presentato il progetto al Comune di Cervia. Technacy, l’azienda fondata nel 2011 dal cervese Vittorio Foschi, un paio d’anni fa ha acquisito l’intera area non solo per realizzare la nuova sede aziendale, ma per farla diventare un luogo aperto anche grazie al coinvolgimento di altre imprese, startup, associazioni di promozione sociale, culturali di Cervia e dell’Emilia-Romagna.

In particolare, l’edificio ha lo scopo di ospitare nuove destinazioni d’uso legate a eventi, attività associative e relativi servizi. Uno spazio dedicato a formazione e community mentre i nuovi uffici avranno una terrazza affacciata sul mare e uno spazio di co-working e co-living legato al turismo imprenditoriale. L’obiettivo è di dotare la costa romagnola di nuovi servizi e soprattutto di funzioni innovative, dando risposta alle nuove istanze del territorio in ottica di crescita e benessere comune. "Vogliamo valorizzare al meglio il territorio che ci ha visti nascere e crescere, – spiega Vittorio Foschi – sfruttando appieno le sue potenzialità tra cui il mare . Rigenerare e riqualificare per noi significa offrire nuove opportunità sia al territorio che alle persone che lo abitano. Il nostro obiettivo è generare valore non solo per i dipendenti, ma anche per l’intero tessuto sociale che ci circonda. Ci impegniamo a diventare un modello replicabile di sviluppo locale, basato su principi solidi di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale".

L’intervento, progettato da Officina Meme Architetti, sulla base degli input di Technacy, si sviluppa su azioni orientate all’assenza di consumo di suolo, al mantenimento dell’impronta storica della città delle colonie, all’alto efficientamento energetico dell’edificio. Tra gli obiettivi quindi c’è quello di avviare il processo di rigenerazione del contesto, favorendo la riduzione del degrado e qualificando sia l’edificio sia gli spazi esterni, mettendoli a disposizione anche per eventi, attività culturali, manifestazioni che possono svolgersi a piano terra, nell’area verde del giardino, nel rooftop e in continuità coinvolgere anche la spiaggia. Quindi innalzare il valore del tessuto esistente in termini sociali ed economici, inserendo nuovi servizi ad alto impatto sociale, puntando anche sull’imprenditorialità giovanile e sull’Open Innovation.

La casa vacanze Paradies, in viale Italia, era stata venduta all’asta per 382mila euro nel 2022 e acquistata da Vittorio Foschi. Il progetto è in sinergia con gli obiettivi della pianificazione e con i principi alla base di un processo di rigenerazione legati alla valorizzazione del patrimonio esistente.

Ilaria Bedeschi