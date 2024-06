Colonia Varese, decisa la messa in sicurezza

Suscitano sempre interesse le colonie che si trovano nel comune di Cervia tanto che, sul loro futuro, si era espresso già in campagna elettorale il neo eletto sindaco Mattia Missiroli. Nel suo programma, infatti, è previsto l’intento di "predisporre un piano specifico sul recupero delle colonie o sulla loro riconversione". Piano che potrà prevedere, ove possibile, anche "la possibilità di demolizione con certificazione notarile della consistenza edilizia e la possibilità di trasferimento della capacità edificatoria anche in altro sito all’interno del comune".

Intanto, per quanto riguarda la colonia Varese di Milano Marittima, il Comune ha ottenuto parere positivo dal Parco del Delta del Po per l’intervento di salvaguardia della duna della colonia Varese tramite delimitazione con sistema palo corda finalizzato a impedire l’accesso alla duna stessa. L’intervento, infatti, non presenta incidenza negativa significativa sugli habitat, sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei Siti Rete Natura 2000 interessati e pertanto risulta essere compatibile con la corretta gestione del sito coinvolto, a condizione che il Comune rispetti le indicazioni sulle distanze previste dal Parco del Delta e realizzi una idonea cartellonistica, all’esterno dei perimetri della duna, che ne illustri le caratteristiche ed il valore ambientale. Costruito tra il 1937 ed il 1939 per iniziativa della Federazione dei Fasci della Provincia di Varese determinata a dotare i bambini da essa assistiti di una propria colonia marina, il complesso comprende la Colonia e la vasta pineta circostante. Versa da diversi anni in completo stato di abbandono.

