Colonia Varese, inizia la manutenzione

La colonia Varese di Milano Marittima sarà oggetto di interventi di sistemazione del verde e di un intervento alla recinzione. È infatti arrivato il nulla osta dal Parco del Delta del Po, salvo alcune prescrizioni da rispettare, in merito all’intervento di messa in sicurezza di una fascia perimetrale del lotto di pertinenza della colonia Varese mediante manutenzione del verde, della recinzione metallica e delle opere di delimitazione della proprietà di via Matteotti. L’istanza per gli interventi è stata promossa dalla Regione, proprietaria della colonia stessa. L’intervento di pulizia del parco prevede la rimozione di rovi, l’abbattimento di diversi esemplari di piante di modeste dimensioni cresciute in adiacenza alla recinzione e all’abbattimento di alberi instabili. L’intervento di eliminazione delle piante pericolose consisterà nell’abbattimento dei soli pini instabili situati in una fascia di 10 metri dal confine lungo i 3 lati dell’area dove il perimetro costeggia la viabilità ordinaria, mentre non interesserà il lato mare dove non vi sono pericoli per la pubblica incolumità, visto che la duna costiera è interdetta al transito delle persone. Per motivi di cantierabilità dei lavori, si renderà necessario l’abbattimento di diversi esemplari di piante, di modeste dimensioni, che sono cresciute proprio in adiacenza alla recinzione ed al muro.

Per motivi di sicurezza, si renderà necessario procedere all’abbattimento di diversi alberi di pino che non offrono più le sufficienti garanzie di stabilità in quanto a fine vita, morti o fortemente inclinati verso la viabilità esistente. I "recenti schianti di alberi avvalorano la tesi che certe alberature attualmente possono costituire un reale pericolo per le persone e le cose presenti lungo il perimetro dell’area, soprattutto durante fenomeni atmosferici particolarmente violenti", spiega il provvedimento assunto dal Parco del Delta del Po. Infine, particolare attenzione dovrà essere posta riguardo le lavorazioni da effettuare sul lato est verso la duna, in quanto area di particolare valore ambientale e possibile sito di nidificazione di specie di avifauna di interesse comunitario (attività riproduttive, di corteggiamento, sono già state rilevate in diversi punti dell’arenile del Parco). L’area della duna non dovrà quindi essere interessata in alcun modo da passaggio di mezzi motorizzati e o da lavorazioni di alcun tipo che dovranno svolgersi per quanto più possibile lavorando dall’interno della recinzione da sostituire. Per quanto riguarda l’eliminazione di specie esotiche invasive quali ailanto, si cercherà di limitarne la futura ulteriore propagazione.

Ilaria Bedeschi