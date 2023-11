Il colonnello Lachi incontra la Giunta dell'Unione dei Comuni Bassa Romagna

Lugo (Ravenna), 9 novembre 2023 – Ha sottolineato il “privilegio di trovarsi all'interno di un organismo che funziona ed è capace di dare voce ai Comuni più piccoli, mettendo a sistema i problemi per trovare soluzioni” – rimarcando la sua totale disponibilità “a mantenere la collaborazione che ha sempre caratterizzato il territorio”.

Sono le affermazioni del nuovo comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, il colonnello Andrea Lachi, all’incontro, avvenuto questa mattina in Rocca a Lugo, con la giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Inoltre, all’incontro erano presenti il capitano Cosimo Friolo, comandante della Compagnia Carabinieri di Lugo, e la dottoressa Paola Neri, comandante della Polizia Locale della Bassa Romagna.

Nel corso dell'incontro i primi cittadini hanno evidenziato la grande collaborazione tra enti locali e forze dell'ordine che caratterizza il territorio della Bassa Romagna, dove sono presenti dodici stazioni dei Carabinieri. Hanno altresì garantito un costante impegno per creare le migliori condizioni per mettere in campo efficaci politiche per la sicurezza.

La carriera del colonnello

Insediatosi a Ravenna lo scorso 5 novembre, il colonnello Lachi, dopo aver conseguito la laurea in Lettere con indirizzo classico all’Università di Pisa, nel 1994 ha frequentato il 155esimo corso allievi ufficiali di complemento. Ha poi prestato servizio come sottotenente di complemento alla scuola allievi marescialli e brigadieri di Firenze come comandante di plotone e insegnante di polizie europee comparate.

Dal 1995 al 1996 ha ricoperto il ruolo di comandante del nucleo operativo e radiomobile e comandante di compagnia a Ivrea. Nel 1996-1997 ha frequentato, alla Scuola Ufficiali carabinieri, il 31esimo corso applicativo, al termine del quale è stato destinato al comando del nucleo investigativo del reparto operativo di Foggia. Dopo cinque anni, dal 2002 al 2010 ha guidato le Compagnie di Norcia e Orvieto per tornare poi al comando di un nucleo investigativo: quello di Grosseto. Incarico retto fino al 2016, quando è rientrato alla scuola marescialli fiorentina, stavolta come insegnante di tecniche investigative all’istituto professionale di studi e come capo ufficio personale.