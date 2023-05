Colori e profumi: l’esplosione floreale del mese di maggio

Nella esplosione floreale del mese di maggio con variegati colori e profumi, spicca la rosa che è un po’ la regina dei fiori. Sempre accompagnata dalle spine, quasi a significare che la vita non risparmia sofferenze, questo fiore riserva a chi sa apprezzarla un tripudio di bellezza. La rosa tanto decantata anche nella letteratura italiana fin dalle sue origini: “Rosa fresca aulentissima che appari in ver l’estate, le donne ti disiano, pulzelle et maritade” cantava Cielo D’Alcamo per suggerire come le donne vorrebbero tanto assomigliare a lei. La rosa da sempre è stata il fiore delle grandi occasioni e per gli incontri amorosi e amicali. Le sacerdotesse romane indossavano ghirlande di rose bianche simbolo della purezza, camminando su tappeti di rose, e nella Roma repubblicana, una ghirlanda di rose era il massimo riconoscimento militare. Fiore amato in Egitto, in Cina e in tante altre culture, viene utilizzata anche per usi medicamentali e gastronomici. Ma, ancora oggi, regalare una rosa color rosa è indice di eleganza e raffinatezza. Il colore giallo della rosa non è soltanto legato alla gelosia, ma può indicare anche la gioia, la felicità e la pace, mentre l'arancione, esprime il desiderio passionale per una persona.

Ma più di tutto è la rosa rosso fuoco o meglio rosso bordeaux che significa non solo amore, ma il voler legare una persona a sé per sempre. Poi vi sono rose di altri colori che non esistono in natura, ma vengono colorate e date in occasioni particolari. A ragione il poeta Trilussa ha scritto. “C’è un’ape che si posa su un bottone di rosa, la succhia e se ne va. Tutto sommato la felicità è una piccola cosa”.Sterminati i riferimenti alla rosa oltre che nella letteratura italiana e straniera, anche nell’arte, nella canzone. Ne ricordo alcune quali: “Rose rosse” di Massimo Ranieri, “La morte di una rosa” di Riccardo Cocciante, e “Io tu e le rose” di Gigliola Cinquetti, o “Una rosa da Vienna” di Guarnieri e Lauzi, cantata dai Minstrels. Canzoni che hanno segnato Sanremo nel passato, e forse oggi qualcuna ci potrebbe fare sorridere. Anche i giardini di Ravenna, in questa primavera incipiente si sono vestiti a festa, e per la ricorrenza di Santa Rita ancora è in uso far benedire le rose, e per chi ha fede recitare “Rosa mistica” nelle litanie lauretane. Il pensiero va anche a quando eravamo preadolescenti e ci costringevano ad imparare le declinazioni latine, con il rosa, rosae, rosae … della prima. Tempi lontani!

Nevio Spadoni