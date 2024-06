"Colori ed emozioni, tutti bravissimi"

Sahra Rossi è la professionista che ha guidato i pazienti in questo ciclo di lezioni. Arteterapeuta, è specializzata nel trattamento del trauma attraverso l’espressione artistica.

Che cos’è l’arteterapia e qual è il suo valore aggiunto?

"È una pratica che fa parte della famiglia delle terapie espressive, la sua particolarità rispetto alla psicoterapia tradizionale è che l’approccio non è verbale quindi è particolarmente adatta per chi ha invalidità residue da ictus o derivanti da altre malattie cerebrali".

Come si sono svolti gli incontri?

"Ogni incontro è basato sulla relazione, sullo stare insieme per il benessere psicofisico di ognuno: ascoltando musica, ridendo, partendo da stimoli sensoriali diversi si condividono, trasmettono ed elaborano emozioni senza porsi limiti alla creatività. Spesso si tende ad identificarsi con la malattia invece abbiamo lavorato per superare i limiti posti dalla disabilità concentrandoci sul gioco e l’espressione artistica".

Ha mai incontrato resistenza o imbarazzo ad esprimersi da qualcuno dei partecipanti?

"In questo le tre associazioni hanno svolto un ottimo lavoro, selezionando un gruppo di persone motivate e interessate per cui il tipo di intervento era particolarmente adatto. Così, anche di fronte a tecniche ’strane’, come l’uso di spezie come pigmenti, nessuno si è tirato indietro".

Che tipo di tecniche sono state usate?

"Moltissime: abbiamo sperimentato il collage, lo scarabocchio, il caviardage, la scultura, il dripping, l’autoritratto. Anche i materiali erano tra i più disparati: foglie, conchiglie, spezie come curcuma e rosmarino, argilla, spago, piume".

Quali sono state le difficoltà?

"Le uniche difficoltà incontrate sono state talvolta motorie o anche emotive perchè il processo creativo fa scaturire emozioni anche forti ma il gruppo e l’attività serve proprio ad appoggiare la persona nel superamento di questi ostacoli. Sono stati tutti molto bravi, hanno raccolto le sfide e le suggestioni che di volta in volta proponevo esprimendo la propria identità senza sentirsi giudicati".

V.Bel.