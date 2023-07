‘Colori, omaggio alla natura’ Sei pittrici si mettono in gioco

‘Colori, omaggio alla natura’ è il titolo della mostra curata da Giulia Longanesi per l’associazione Biart Gallery, in collaborazione con l’associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra e il patrocinio del Comune di Bagnacavallo. La mostra sarà inaugurata alle 18 di oggi presso il Sacrario dei Caduti di via Garibaldi di Bagnacavallo, con la presentazione delle artiste e dell’installazione centrale realizzata dai bambini in occasione del laboratorio artistico ’Arte di primavera’. "Un gruppo di pittrici – spiega Giulia Longanesi – ha osservato e interpretato i colori e le sfumature di piante e fiori. Ornella Angeli, Maria Gordini, Maria Rita Liverani, Paola Ravaglia, Valeria Sangiorgi e Angela Zanotti hanno fermato nei loro quadri la leggerezza dei fiori appena sbocciati, la luce fresca delle giornate limpide e il fluire di tenui trasparenze in esplosioni di colore". Mostra visitabile fino al 30 luglio il sabato dalle 10 alle 12 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 e il 15, 16, 22 e 23 luglio con aperture curate dalle artiste.