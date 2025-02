"Colpa dei rifiuti abbandonati"

Diana Babic abita in via Tommaso Gulli, a poche centinaia di metri dallo scolo Lama. "Sono a Ravenna da 40 anni – racconta - e non avevo mai visto così tanti topi. Mi capita di vederne qualcuno verso sera o quando vado a fare una passeggiata. Io credo che i topi ci fossero già, per la vicinanza con il canale. Adesso, però, vengono fuori molto di più, perché sono in pochi a fare davvero la differenziata in zona. Molti abbandonano i rifiuti vicino ai cassonetti, e i topi vanno a frugare nei sacchetti. Quelli che ho visto io non sono topolini di campagna, ma di fogna. Mi dispiace perché poco tempo fa ho visto addirittura un topo che aggrediva delle piccole papere a bordo del canale"