"Colpa del governo",: "No, del Comune". Dibattito politico

"Le direttive del ministro Piantedosi, dall’attenzionamento delle stazioni allle zone rosse fino all’ultimo appello a prefetti e questori per aumentare i rimpatri dei migranti irregolari, confermano che le criticità di Ravenna non dipendono dalle istituzioni locali, ma dalle carenze strutturali dello Stato". Lo scrive l’assessore alla Polizia locale Eugenio Fusignani, che aggiunge che il problema è "l’assenza di strumenti concreti per rendere effettive le espulsioni": "Se lo Stato copiasse il modello delle politiche di sicurezza del Comune di Ravenna, potenziando gli organici delle forze di polizia (...), infrastrutturando il territorio con telecamere (...), la sicurezza e l’ordine pubblico sarebbero un’altra cosa in tutto il Paese". E sul quartiere Farini "non si può dipingere Ravenna come un Bronx apocalittico".

A stretto giro arriva la replica della leghista Elena Marin, consigliera territoriale del mare: "Fusignani abbia il coraggio di assumersi le colpe che condivide con le forze alleate, in primis il Pd, per le quali la sicurezza, tema cruciale, è un tabù inaffrontabile". E aggiunge che "la città sembra essere meta fissa del traffico di stupefacenti e un rifugio accogliente e permissivo per stranieri irregolari". Dello stesso tono la replica di Mirko De Carli del Popolo della famiglia: "Non esiste alcun modello Ravenna, nonostante i continui riferimenti" e "il degrado di numerose zone di Ravenna, non solo stazione, non possono avere come unico responsabile il governo".