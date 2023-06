Colpì il rivale con le forbici Arrestato per tentato omicidio

Ha colpito il suo avversario con cinque fendenti sferrati in rapida successione con un paio di forbici da carne proprio sotto l’obiettivo delle telecamere di sicurezza di un bar di Marina di Ravenna. Per quanto accaduto nella notte tra il 27 e il 28 maggio scorso, il gip Janos Barlotti, su richiesta del pm Silvia Ziniti, ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo reo confesso: si tratta di un 35enne operaio specializzato, originario di Napoli, residente ad Alfonsine e finora incensurato. Deve rispondere di tentato omicidio pluriaggravato (dalla premeditazione e dai futili motivi) di un 41enne con precedenti di polizia uscito da quello scontro con la frattura della scapola destra e con diverse ferite da punta sparse tra fianco sinistro, collo e coscia sinistra. Secondo il giudice, i colpi erano idonei a uccidere dato che sono stati menati da distanza ravvicinata con forbici aventi lame lunghe 7,5 centimetri e hanno centrato zone del corpo vicine a organi vitali. Sulla base di quanto ricostruito dalla squadra Mobile, tutto è accaduto verso la mezzanotte. La molla che ha fatto scattare l’azione del 35enne, per gli inquirenti è da inquadrare nei pregressi rapporti con una donna: prima compagna del 35enne e poi del 41enne. Ed è stata proprio lei a riferire al 35enne di essere stata malmenata dall’altro. L’uomo è allora andato a cercarlo e lo ha trovato ai tavolini all’esterno del locale rivierasco. Come immortalato nitidamente dalle telecamere e confermato da tutti i testimoni oculari (compreso il gestore e diversi avventori), all’inizio i due hanno cominciato a parlare in maniera all’apparenza tranquilla. A un certo punto è giunta la donna prendendo a insultare il 41enne: e di fronte a quella scena - come dato atto dal gip – il 35enne ha cambiato atteggiamento prima afferrando per il collo l’altro uomo e poi bersagliandolo con una raffica di fendenti nonostante il tentativo della donna di frapporsi e di farlo desistere (“Ti prego, basta!”). Solo l’estrema difesa della vittima – come rilevato il giudice – e il tempestivo interventi di alcuni testimoni, ha impedito che l’omicidio fosse portato a termine. Il 41enne ha poi deciso di tornare a casa e di medicarsi da solo, secondo l’ordinanza anche per evitare l’intervento – evidentemente non gradito – delle forze dell’ordine. Il giorno dopo però – siamo arrivati a domenica pomeriggio –, gli si è salita la febbre: e così è andato al pronto soccorso dell’ospedale da dove è scattata una segnalazione alla polizia. In quanto al 35enne, il lunedì si è presentato assieme al suo avvocato Luca Donelli in questura per offrire la propria collaborazione alla ricostruzione dell’accaduto, anche se a quel punto gli investigatori avevano già il suo nome e la dinamica delle forbiciate. In sintesi l’uomo ha spiegato che quando la ex gli aveva detto di essere stata malmenata, lui si trovava nella sua abitazione impegnato in una grigliata: e per chiarire con l’altro, si era infilato in tasca le forbici da carne che stava maneggiando ed era andato a cercarlo. Una assoluta carenza di freni inibitori – ha sintetizzato il giudice – con un evidente pericolo di reiterazione del reato. Inevitabile il carcere.

Andrea Colombari