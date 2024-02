Colpisce lo chef con una brocca, assolto

In quel ristorante, è il caso di dire, volavano i piatti. E anche le brocche. Una lite tra un cuoco e un cameriere, all’interno di uno stabilimento balneare di Cervia, era finita con un lancio di oggetti e querele reciproche. Lo chef, 31 anni, di Caserta, era stato già assolto dal giudice di pace dall’accusa di aver afferrato il secondo per la gola, spingendolo fino a farlo sbattere contro il bancone della cucina. Ieri è toccato al cameriere, un 24enne, anch’egli casertano, lavoratore stagionale, uscire (quasi) indenne dall’accusa di lesioni per avere colpito alla nuca lo chef con una brocca di vetro, provocandogli contusioni lievi. Quasi indenne, perché l’assoluzione è arrivata per tenuità del fatto, cioè il fatto è stato commesso ma è stato valutato di lieve entità, anche in ragione dell’incensuratezza dell’imputato. In secondo luogo, il giudice onorario Roberta Bailetti gli ha imposto il pagamento delle spese legali alla controparte e un risarcimento di circa 2000 euro. L’accusa, con il viceprocuratore onorario Adolfo Fabiani, chiedeva la condanna del cameriere a sei mesi. I fatti risalgono all’estate del 2021.

L’avvocato Mattia Lancini, parte civile per il cuoco, ha spiegato che il cameriere, quel 30 agosto di tre estati fa, si era seduto per mangiare mentre gli altri dipendenti erano ancora in servizio tra i tavoli, provocando così l’irritazione dello chef. Da ciò era nata una discussione a seguito della quale il cameriere si era alzato, tirandogli contro una brocca di vetro, provocandogli lesioni lievi alla nuca. Il cuoco lo aveva così querelato. I testimoni, durante un processo in piedi da due anni, hanno confermato il lancio di quella brocca, e la parte civile riteneva l’episodio non di lieve entità, ciò in ragione del luogo in cui si è verificato – sul lavoro, in presenza di altre persone – e che l’esimente della provocazione di presunti e episodi precedenti (il cuoco lo avrebbe poco prima colpito lanciandogli un piatto di plastica con dentro patatine...) fosse in realtà insussistente, circostanza culminata all’indomani con una contro denuncia presentata dal cameriere e finita con un nulla di fatto.

Quest’ultimo, inizialmente raggiunto da decreto penale di condanna, vi si era opposto. Il suo difensore, avvocato Giulia Tarroni, ha spiegato che l’episodio del lancio della brocca giungeva al culmine di una serie di liti in un ambiente di lavoro non sereno e segnato da dissidi frequenti. Da qui la richiesta di assoluzione, accolta dal giudice sebbene con una formula parziale.

