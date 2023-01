Colpita alla testa e spinta dalle scale Il convivente finisce in manette

Negli ultimi mesi sarebbe stata vittima di diversi episodi di maltrattamenti da parte del convivente. Aggressioni che, forse per paura, non aveva mai denunciato. L’altra mattina, però, un ultimo litigio, particolarmente violento e avvertito anche dal vicinato, ha portato a intervenire i carabinieri in un palazzo di Castiglione di Cervia. In manette, per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, è finito un 58enne originario di una provincia veneta.

Poco prima era stato segnalato un acceso alterco all’interno di quell’appartamento, dove grida e rumori erano da tempo la regola, che aveva finito per trascinarsi anche sul pianerottolo e lungo le scale. Sentendo anche la testimonianza dei vicini, i militari dell’aliquota radiomobile hanno accertato che poco prima la convivente 50enne era stata colpita alla tesa e spinta dall’uomo giù dalle scale. Quella rovinosa caduta le ha procurato diverse lesioni, rendendo necessario l’intervento dell’ambulanza e il trasporto in ospedale, dove inizialmente i medici non avevano sciolto la prognosi.

I carabinieri hanno raccolto un primo racconto dei fatti da parte della donna, la quale ha parlato di altre aggressioni fisiche subite dal convivente, in particolare negli ultimi mesi. La donna, nonostante tutto, non avrebbe manifestato l’intenzione di avvalersi del supporto di un centro antiviolenza. La procedura prevista dal codice rosso ha fatto scattare l’immediato arresto e il trasferimento in carcere dell’indagato, che ora attende l’udienza di convalida del provvedimento.

l. p.