Colpite 14mila aziende Cna: "Subito il commissario"

Le imprese colpite in Romagna dall’alluvione sono potenzialmente 14mila, solo quelle associate a Cna Ravenna sono 268 di cui il 35% ha subito danni gravi, con una prima stima di danni che ammonta a circa 70 milioni di euro, senza contare i mancati fatturati. Sono già state attivate 190 casse integrazioni, per 1.790 dipendenti e 46mila ore.

"I danni riportati dal territorio sono ingenti – commenta Matteo Leoni presidente Cna Ravenna in apertura del convegno dedicato dall’associazione artigiana alla necessità di una nomina immediata del commissario – hanno sconvolto imprese e famiglie. Per noi ci sono quattro priorità su cui lavorare: la messa in sicurezza idraulica del territorio, un piano straordinario per la ricostruzione della collina; aiuti per la ripartenza e risorse a famiglie e imprese e la nomina di un commissario straordinario alla ricostruzione con poteri straordinari e risorse adeguate". Per il prefetto Castrese De Rosa "Siamo nel pieno della fase più critica, quella della ricostruzione. Nella prima fase, quella dell’emergenza, abbiamo dimostrato di essere riusciti a lavorare bene e con efficacia: le evacuazioni preventive e le tante azioni strategiche messe in campo hanno scongiurato una catastrofe molto più grave. Ora servono aiuti in tempi rapidi: la querelle sul commissario non è utile, la Romagna, pur essendo resiliente, da sola non può farcela". "Ci sentiamo soli – spiega l’Assessore alla Mobilità della Regione Andrea Corsini – perché, dopo i primi interventi del Governo, siamo stati abbandonati. Siamo preoccupati perché la nomina del commissario sta diventando una questione politica. Il commissario serve per individuare priorità e guidare gli interventi". Corsini ha, poi, fatto un passaggio sul turismo: "le imprese turistiche lungo la costa non hanno subito danni materiali, ma hanno risentito dalla copertura mediatica dell’evento. Quando la situazione lo ha permesso abbiamo attivato campagne di comunicazione a sostegno del turismo. All’inizio ci sono state molte disdette sull’onda delle prime notizie e immagini, ma oggi la situazione è migliorata: la stagione sta ripartendo e, nonostante il mese perso, è ancora lunga".

Per Nicola Pasi, rappresentante della Provincia "non possiamo limitarci a ripristinare la situazione precedente, dobbiamo studiare un sistema nuovo che tenga in grande considerazione la collina, progettare interventi diffusi su tutto il territorio per poter gestire queste situazioni. "Questi primi interventi – ha aggiunto Pasi – insieme agli aiuti ai cittadini, hanno già utilizzato tutte le risorse stanziate dal Governo con il Decreto Alluvione, molte sono state anticipate dalle amministrazioni, in particolare per i primi interventi sulla viabilità sia di collina sia di fondovalle. Servono risorse e procedimenti che permettano di essere veloci ed efficaci, come si è fatto fino ad ora grazie alle procedure di massima urgenza". Anche perché "l’area colpita dall’alluvione è caratterizzata da piccole e medie imprese, e genera un valore aggiunto di 10 miliardi" ha commentato l’assessore regionale Vincenzo Colla. Hanno chiuso gli interventi il direttore generale di Cna Ravenna Massimo Mazzavillani e il presidente di Cna Emilia-Romagna, Paolo Cavini. lo. tazz.