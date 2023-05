"Colpiti da sciacalli, Ma ora offriamo esami gratis"

Risparmiato dall’alluvione ma colpito duramente dai furti degli sciacalli. È successo al centro medico Astrea di Cerba Healthcare Italia di Faenza. "Ignoti sciacalli hanno interamente depredato tutte le dotazioni strumentali sanitarie, ma non ci siamo persi d’animo", racconta l’amministratore delegato regionale del gruppo Filippo Bertazzini. Prima è stata resa di nuovo operativa la sede, reperendo tra l’altro tre ecografi di ultima generazione oltre alle strumentazioni per la parte cardiologica e terapia fisica. Quindi il centro ha riaperto e svolgerà gratuitamente fino alla fine di giugno prelievi, esami di laboratorio, di diagnostica per immagini e anche una serie di visite specialistiche per tutti coloro che ne hanno la necessità". Per i residenti in difficoltà nei Comuni colpiti dall’alluvione basta prenotarsi e presentarsi al centro medico. "È il nostro modo di rimboccarci le maniche, anche dei camici, per restare a fianco di una terra, la Romagna, che, ne siamo certi, ci sorprenderà come d’abitudine – afferma il ceo di Cerba Healthcare Italia Stefano Massaro –. In pochissimi giorni- conclude- vedremo il fiorire di tutte le sue attività, perché la gente di Romagna ci ha abituato a grandi cose. E siamo felici di dare questo nostro, modesto contributo".