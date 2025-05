Colpito da un bullone. Finisce in ospedale

È stato trasportato in elicottero all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena con un codice di media gravità il cittadino di nazionalità iraniana (classe 1989), protagonista ieri mattina di un infortunio sul lavoro. L’allarme è scattato alle 11.30 circa in via Thomas Edison, tra via dell’Industria e via della Chimica. Qui il 36enne, che si trovava all’interno di un edificio aziedale, è stato colpito nell’area ascellare da un bullone fuoriuscito con violenza da un dispositivo presente; a spingere con violenza il bullone contro l’uomo sarebbe stata la pressione che lo comprimeva. Il 36enne, residente a Ravenna, è stato soccorso dai colleghi. Sul posto per le prime cure il personale del 118 (oltre alla polizia).