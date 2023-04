Colpo al tabacchi Convalidato l’arresto

Il giudice ieri mattina ha convalidato l’arresto della polizia per il colpo in tabaccheria, l’unico per il quale sia stata finora depositata formale querela. Ma il ragazzo si è addebitato anche altre due sortire, sempre in zona stazione.

Alla fine per l’imputato – il 22enne Julian D’Angelo difeso dall’avvocato Guido Pirazzoli – sono scattati gli arresti domiciliari in attesa del processo fissato per fine maggio. Per i due complici, potrebbe essere questione di breve. In ogni caso, il 22enne dal 18 aprile scorso è stato bloccato per ben due volte dalle forze dell’ordine sempre per furti. L’ultima, nella notte tra lunedì e martedì, dopo che insieme a complici, riusciti a fuggire, aveva preso di mira una tabaccheria in via Candiano e un bar in zona stazione oltre a un treno fermo sui binari.

A dare l’allarme è stato un testimone il quale intorno alle 3 ha notato movimenti sospetti. Sul posto sono giunte le Volanti: il 22enne è stato preso dopo un breve tentativo di fuga. Il 18 – secondo l’accusa – lui e altri, servendosi di un martello per infrangere le vetrine, in serie avrebbero visitato un bar, una piadineria e il negozio di noleggio bici della stazione. Quindi sarebbero entrati anche su un mezzo FlixBus che fa la tratta Ravenna-Roma. A tradire il 22enne, era stato l’allarme nel negozio di bici: con sé il 22enne aveva diverse centinaia di euro, un trolley e un cellulare. Arrestato dai carabinieri di via Alberoni e trattenuto una notte in caserma, era stato poi rimesso in libertà dalla procura.