Colpo da 200mila euro con un ‘gratta e vinci’ da 3

Supervincita da 200mila euro da M&V tabaccheria del corso, al civico 66 di corso Matteotti a Lugo.

Nella giornata di lunedì, infatti, una cliente abituale si è recata nell’esercizio commerciale per tentare la fortuna. Lo ha fatto acquistando un ‘gratta e vinci’ della serie ‘Numeri fortunati’. Fatto sta che con il tagliando, del costo di 3 euro, ne ha vinti ben 200mila euro. Grattando il biglietto, infatti, la dea bendata ha deciso di baciare la signora di origine straniera, che frequenta la tabaccheria da una decina d’anni, alla quale quel malloppo faceva proprio comodo. Tanto che avrebbe detto che con i soldi vinti acquisterà una casa di proprietà. Poi sicuramente riuscirà a togliersi qualche altro sfizio o a mettere da parte una bella somma.

Soddisfatto ed emozionato il titolare della tabaccheria, Vincenzo Minore, che ha affermato di essere "molto felice per la mia cliente. Io sono qui dal 2015 ma una vincita così non era mai capitata. La signora dopo che ha grattato continuava a non crederci".