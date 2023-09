Colpo di coda dell’estate. Un altro weekend al mare: "Tanti stabilimenti aperti"

La stagione estiva non ci abbandona ancora: caldo, sole e mare caratterizzeranno il prossimo weekend, a cavallo tra settembre e ottobre. Nonostante l’autunno sia già formalmente iniziato, sulla riviera romagnola sarà un fine settimana come tanti, quasi una continuazione del mese di agosto. "Abbiamo allungato agosto – dice infatti Maurizio Rustignoli, presidente coop Spiagge Ravenna –. Questo settembre è stato favorevole sotto l’aspetto meteo, saremo ancora aperti fino al 10 ottobre circa". Saranno ancora numerosi gli stabilimenti balneari aperti i primi giorni di ottobre, tra chi aveva programmato così e chi ha rivoluzionato i propri piani per le sorprese del meteo. "Circa il 40-50% degli stabilimenti balneari – afferma Maurizio Rustignoli – sarà aperto; almeno quattro o cinque stabilimenti per ognuna delle nove località del comune di Ravenna saranno usufruibili con anche servizi di ristorazione, lettini per prendere il sole e campi sportivi".

Chi aveva programmato la chiusura a fine estate non riaprirà, ma molti che erano indecisi, viste le previsioni meteorologiche, hanno deciso di posticipare e tenere aperto. "Chi era nell’ottica di chiudere – sostiene Rustignoli – ha interrotto i rapporti con le aziende, finito gradualmente le scorte alimentari e smontato l’attrezzatura: di solito quando si iniziano le pratiche per concludere la stagione non si riapre perché servirebbe anche il personale, che magari ha terminato il periodo sotto contratto: spesso a lavorare sono giovani studenti che poi riprendono la loro routine. Alcuni stabilimenti indecisi sulla chiusura, invece, hanno deciso di tenere aperto almeno per il prossimo weekend e hanno posticipato la chiusura: per chi ha voglia di proseguire sono giornate ancora veramente belle, al mare si sta bene".

Questo strascico di estate 2023 ci dona giornate che il tremendo maggio delle alluvioni e l’inizio di giugno ci avevano rubato, dimostrando che l’ipotesi dello spostamento della stagione estiva sempre più avanti è fondata: tant’è vero che lo scorso anno abbiamo indossato t-shirts fino ai primi giorni di novembre. Il freddo e la stagione invernale sembrano quindi non voler arrivare, per la gioia degli amanti del sole e del mare.

"Di solito con l’inizio della scuola si tronca quasi totalmente la frequentazione delle spiagge – dice Rustignoli – ma quest’anno ci saranno ancora delle presenze; non penso a un flusso chissà quanto elevato, sicuramente comprenderà maggiormente le persone del bacino domestico tra Ravenna e Bologna". C’è chi verrà per una sola giornata, chi per l’intero weekend, ma tutti troveranno ancora i servizi aperti, compresi alberghi, campeggi e negozi. "I nostri lidi sono ancora vivi – afferma Maurizio Rustignoli –. Gli alberghi tendono a chiudere, ma il sistema balneare è il più pronto; è importante che ci sia anche l’interno delle località vivo, in modo che si lavori in un’ottica di garantire i servizi a 360 gradi, con possibilità di sostare in un campeggio o trascorrere la notte in un albergo".

Caterina Penazzi