Coltello contro la moglie poi la sequestra

Ancora un episodio di violenza di genere, in una settimana in cui le denunce di abusi fisici sono state numerose. Questa volta sono stati i carabinieri di San Pietro in Vincoli, sotto la compagnia di Cervia-Milano Marittima, a intervenire in un’abitazione di una vicina località a seguito della richiesta di aiuto di una donna che era stata chiusa in casa dal marito. Le indagini iniziali dei militari hanno permesso di accertare come l’uomo, 50 anni, avesse obbligato a restare dentro casa la moglie 45enne chiudendo a chiave l’unica porta di accesso, dopo averla minacciata con un coltello. La vittima ha poi riferito di essere vittima di maltrattamenti da almeno un paio d’anni. Il coltello è stato recuperato e posto sotto sequestro. L’uomo è ora indagato a piede libero con le accuse di maltrattamenti in famiglia, minacce e sequestro di persona.