‘Coltivare’ relazioni significa arricchirle di valori veri

In classe abbiamo visto il film ‘Tutto quello che vuoi’, di Francesco Bruni. Il film è ambientato a Roma e parla di un ragazzo di circa 20 anni, Alessandro, che ha una situazione familiare difficile ed è cresciuto in un contesto in cui la scuola non è mai stata la cosa principale. Infatti, non ha completato il percorso di studi e passa le sue giornate con il suo gruppo di amici, facendo il “teppista”. Un giorno il padre gli offre un lavoro come accompagnatore di Giorgio, un poeta di 85 anni con segni di Alzheimer. Inizialmente tra i due c’era molta incomprensione e “distanza”, causate dall’età e dalle mentalità completamente differenti. Col passare del tempo il ragazzo comincia ad interessarsi alla

cultura ma soprattutto alla storia di Giorgio, alle poesie che scriveva sui muri della stanza in

cui era rimasto chiuso per mesi dopo la morte della moglie. Giorgio insegna ad Alessandro come amare le persone, la cultura, come dare affetto, come scegliere la strada giusta. Dopo la morte di Giorgio, Alessandro mostra il cambiamento che ha fatto durante il periodo passato insieme, e sa che anche se non si vedranno più, avrà sempre nel cuore un posto per lui.

Questo film fa riflettere molto su come le relazioni possono arricchire reciprocamente chi le

vive. Giorgio ha realizzato il suo sogno, ha avuto affetto da un ragazzo che ha scoperto, grazie alla sua frequentazione, che cosa sono i sentimenti e come riconoscerli e saperli esprimere. Quando Alessandro, per la prima volta, ha detto a suo padre "ti voglio bene" è stato il momento in cui si è visto il percorso che ha fatto e in cui ha capito i veri valori della vita. Io ho un rapporto speciale con mia zia, la sorella di mia mamma: è una delle persone più forti che abbia mai conosciuto in vita mia. Tre anni fa ha perso suo marito in un incidente in moto, quell’avvenimento ha scosso tutta la nostra famiglia, soprattutto lei. Il giorno del funerale eravamo io e lei in mezzo a tutte le persone disperate che piangevano. Mi diede un abbraccio, in quell’istante sentii tutta la sua tristezza ma anche la forza che era in lei. Intanto mi sussurrò "Sei la mia nipotina, ti voglio tanto bene, insieme si supererà tutto". Se tornassi indietro nel tempo, vorrei arrivare al quel giorno in cui mi insegnò a dire la parola ‘fucsia’, la ringrazierei, può sembrare una cosa banale, ma da quel giorno ho capito che potevo contare sempre su di lei e che mi avrebbe insegnato altre cose della vita. Oggi siamo molto legate.

Alice Galletti

Martina Ragozzino

Erica Conti

Classe 3^C

Scuola media ‘Gherardi’

di Lugo

Prof.ssa Rachele Surace