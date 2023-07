Coltivazioni, è un bagno di sangue Acqua e caldo falcidiano i campi

La crisi climatica che ha portato siccità, alluvioni, gelate, grandinate, e infine il caldo estremo di questi giorni, ma anche la crisi inflattiva e il balzo in alto dei prezzi, la crisi del potere d’acquisto delle famiglie e la susseguente contrazione dei consumi: sono questi gli ingredienti che faranno anche del 2023, per l’ennesima volta in questo millennio, un’annata nera per l’agricoltura, come spiega Luca Sbarzaglia, numero uno ravennate di Confagricoltura.

Presidente, dall’alluvione sono trascorsi due mesi eppure capita ancora di vedere campi ricoperti dagli strati di fango solidificato: è una situazione così diffusa?

"Ad oggi non abbiamo una reale stima di quanti ettari siano ancora ricoperti di creta, per vari motivi. Innanzitutto perché non dappertutto l’alluvione ha colpito nello stesso modo: uno strato di limo di pochi centimetri è stato assorbito dalla terra, dove invece l’acqua ha superato il metro e mezzo si sono depositati circa 10 cm di fango. Per una stima dei danni dovremo attendere le prossime stagioni agricole, quando con l’aratura quello strato di creta smetterà di essere compatto sopra i campi. Non tutte le colture reagiscono allo stesso modo: la soia ad esempio, fra le più rustiche, dovrebbe essere riuscita a superare il problema. Il sorgo, benché sulla carta altrettanto rustico, ha avuto qualche problema in più. Lo stesso dicasi per il mais".

Anche per la frutticoltura i timori sono grandi, non è così?

"Il pesco soffre in modo particolare il ristagno idrico. Può sopportare 24 o 48 ore di contatto diretto con l’acqua, ma non di più. Le zone dove l’acqua è defluita più lentamente saranno dunque quelle più danneggiate: è una situazione a macchia di leopardo".

Altre colture iconiche del ravennate sono state colpite duramente, giusto?

"La barbabietola da seme innanzitutto. Parliamo di una produzione non enorme in quanto a ettari, ma molto significativa dal punto di vista produttivo. Ebbene, ottanta ettari sono stati completamente distrutti dall’alluvione, mentre in quelli che si sono salvati scontiamo la piovosità di maggio, che ha compromesso le fioriture. Dove invece non ci aspettavamo una resa così bassa è stato per il grano, colpito dalle basse temperature di maggio: siamo rimasti sotto la soglia dei 50 quintali per ettaro per il grano duro, sotto quella dei 60 per il grano tenero, contro gli 85 che sarebbero la normalità". Il ravennate non è solo frutta ma anche ortaggi: qual è la situazione in quel comparto?

"Il pomodoro sconta uno sviluppo stentato dell’apparato radicale, dovuto alla scarsità di precipitazioni dei mesi scorsi. Proprio questo è il fattore che ci fa temere il peggio in vista dell’attuale caldo record: le radici, rimaste in gran parte superficiali, soffriranno maggiormente la combinazione di siccità invernale e calura estiva".

Non è certo il clima più adatto neppure per le viti, è corretto?

"Ci immaginiamo una vendemmia piuttosto ritardata, anch’essa colpita da cali di produzione. L’alluvione ha impedito di mettere in campo la difesa fitosanitaria nei giorni più adatti, dunque il rischio di oidio e peronospora è maggiore".

I carburanti sono tornati a prezzi accettabili?

"Almeno il problema del gasolio agricolo, rispetto all’anno scorso, sembra attenuato. Dobbiamo poi considerare che stiamo tutti irrigando meno, e dunque consumando meno. Ma l’inflazione che sta erodendo il potere d’acquisto ci fa temere il peggio per le vendite di frutta".

Siamo ancora nel bel mezzo di una crisi cerealicola mondiale: il grano sarà quello che darà agli agricoltori i profitti maggiori?

"E’ quello che si potrebbe pensare, ma i prezzi ai produttori sono bassi anche in quel settore. E’ l’ennesima coltura ‘non da reddito’, come diciamo noi agricoltori. Non saprei onestamente individuare una produzione più al sicuro delle altre. Come tutti, anche gli agricoltori sono in attesa dei ristori, quelli veri, di cui ancora non c’è traccia: vale soprattutto per chi, come a Fornace Zarattini, ha perso i macchinari agricoli".

Filippo Donati