‘Coltiviamo il Futuro’: il progetto che porta gli orti nelle scuole

Un ponte generazionale fra i bambini delle scuole primarie, i ragazzi delle superiori e il mondo delle produzioni agricole e, più in generale, degli alberi e delle piante da frutto. È giunto alla seconda edizione il progetto ‘Coltiviamo il futuro’, a firma del Rotary Club, grazie al quale le scuole della città si trasformano in veri e propri "orti terapeutici": protagonisti 476 studenti di tutte le primarie faentine, 38 dei quali con disabilità di vario tipo. Quasi mezzo migliaio di giovanissimi dunque, i quali potranno contare sul tutoraggio di ventidue studenti della scuola agraria di Persolino, parte dell’Istituto professionale Persolino-Strocchi. "‘Coltiviamo il Futuro’ promuove valori fondamentali come l’inclusione, la sostenibilità e la riconnessione con i ritmi della natura – spiegano il presidente del Rotary Scipione De Leonardis e il dirigente scolastico Daniele Gringeri –. I bambini imparano il valore del lavoro necessario per coltivare la terra, il ciclo della semina, dall’attesa al raccolto, e sviluppano una consapevolezza ecologica che guarda al futuro". Elemento distintivo di questa seconda edizione è la mobilità: i tutor raggiungeranno infatti gli orti didattici posti nelle scuole primarie servendosi di Green-go bus elettrici, gli agili bus gratuiti che da qualche anno hanno rivoluzionato la mobilità cittadina. I cinque insegnanti coinvolti saranno affiacati, per quanto riguarda la fornitura dei materiali, dal Consorzio agrario di Ravenna. L’istituto Persolino-Strocchi, com’è noto, ha due anime, coincidenti con le due sedi della scuola, e cioè quella storica, dedicata all’agrario, sul colle di Persolino alle porte della città, e quella dove studiano gli alunni dell’indirizzo grafico-pubblicitario, sul limitare fra la città e la zona industriale: ‘Coltiviamo il futuro’ coinvolge anche gli studenti di grafica. Fra gli iscritti è stato infatti lanciato un concorso di idee per la realizzazione di un’immagine che accompagni l’iniziativa. Vincitrice del concorso è stata la studentessa Veronica Mele, della classe 5a CG, che ha avuto come premio la possibilità di prendere parte al finesettimana di formazione per i leader del futuro Ryla Junior, in programma a Bologna dal 7 al 9 marzo. "Lasciatemi sottolineare – è intervenuta la ex-provveditrice Maria Luisa Martinez, da poche ore presidente del consiglio comunale – che a prendere parte a questo progetto sono anche una quarantina di studenti con disabilità, i quali potranno approcciarsi al mondo della natura, dell’agricoltura, della vita all’aria aperta, con le stesse possibilità di partenza degli altri loro quattrocento compagni di classe. E potranno farlo proprio perché assistiti, oltre che dagli insegnanti, anche da studenti di appena una decina d’anni più grandi di loro: questa opportunità rappresenta un ulteriore elemento di formazione per chi, come loro, si approssima all’età adulta". Filippo Donati