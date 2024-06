Comandante Victor. Russo, ma sposato con un’israeliana

Sulla Yudin sono imbarcate 109 persone, di diverse nazionalità. Il comandante, Victor Logachev, nato in Mongolia, ha vissuto negli ultimi anni in Israele, paese della moglie. La famiglia ha lasciato Tel Aviv a dicembre, dopo avere scampato per un giorno l’attacco terroristico del 7 ottobre degli uomini di Hamas. La situazione nel Mar Rosso ha visto coinvolta anche la Yudin, che lo scorso aprile, mentre era in viaggio verso Ravenna, è stata protetta dalla Marina Militare italiana dagli attacchi dei guerriglieri Houti. Il mezzo, partito il 28 marzo dal cantiere ’Asyad’ di Duqm, aveva superato Jeddah per arrivare all’imbocco del canale di Suez. Poi aveva raggiunto il porto di Ortona.