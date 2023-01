Come Antigone, mostra contro le ingiustizie

"Il 27 gennaio è un ricordo, ma dovrebbe essere un sentimento di accoglienza costante". Parole di Sveva Brusa, studentessa cheassieme a molti altri ragazzi del liceo Torricelli-Ballardini, coordinati dai professori Beatrice Bandini e Francesco Febbraro, ha curato l ’Il coraggio di dire no: Antigone ieri e oggi’. L’eroina tragica di Sofocle, è diventata protagonista della mostra inaugurata giovedì e che proseguirà fino al 27 febbraio nel chiostro della Biblioteca Manfrediana, assieme a tutti gli antigoni moderni, dai Giusti agli immigrati, fino alle donne iraniane. "Antigone è il simbolo della lotta all’ingiustizia – dice Chiara Macciantelli, studentessa – ha avuto il coraggio di opporsi alla legge del re di Tebe, dando sepoltura al fratello morto da nemico della città. Così, tante persone si sono opposte alle leggi razziali, lotta che continua ancora oggi, come raccontano le tre sezioni della mostra".

La prima, attraverso la storia dei coniugi Rampi, che hanno salvato una famiglia ebrea dando loro casa e cognome, parla di identità e accoglienza, rimandando alla situazione attuale dei migranti. La seconda sezione, partendo dalle parole "Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome" di Primo Levi conduce alla riflessione sul taglio dei capelli come demolizione dell’essere umano, fino alla protesta delle donne iraniane, alla quale gli studenti hanno preso parte con disegni e poesie. "Voglio che il vento mi scompigli i capelli": così legge una studentessa, mentre guida i visitatori della mostra. L’ultima sezione è la storia dell’ebreo ferrarese Cesare Finzi e della sua famiglia, salvata da un sarto che procura loro documenti falsi. I ragazzi sono stati meravigliosi – afferma la professoressa Beatrice Bandini – ho visto in loro un amore per la Memoria del Bene, il cui simbolo è il Giardino dei Giusti a Gerusalemme. Per questo – continua – abbiamo creato un albero dei Giusti, posto all’ingresso della mostra, che ricorda la possibilità di dire no, come ha fatto Antigone".

Vivere il Giorno della Memoria da protagonisti è lo scopo dei ragazzi e delle ragazze del liceo. "Mi sono messa in gioco – dice Sveva Brusa – volevo superare i miei limiti e la paura di parlare in pubblico; mi ha aiutata condividere un obiettivo con gli altri ragazzi, abbiamo lavorato in gruppo. Creare la mostra mi ha resa consapevole del potere delle parole, di cosa possiamo fare con gli altri e per gli altri".

Sensibilizzare e ricordare sono i desideri dei ragazzi curatori della mostra. "I giovani spesso – dice la liceale Martina Grementieri – non vedono il 27 gennaio come un giorno importante; con la mostra vorrei sensibilizzare i miei coetanei, ricordando per chi l’abbiamo creata, cioè per i morti. Io l’ho fatto occupandomi dell’introduzione alle canzoni". Infatti la mostra, in collaborazione anche con la Scuola Sarti, ha visto in apertura un momento musicale che ha seguito la breve rappresentazione teatrale dell’Antigone di Sofocle, a cura dei ragazzi del liceo. "La musica per me è fondamentale – conclude Beatrice Bandini – senza non potrei fare installazioni".

Caterina Penazzi