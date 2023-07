Come cambia il centro Maria Cristina in via Salara

Lo storico negozio di calzature Maria Cristina si trasferisce da via Cavour a via Salara, nello spazio all’angolo con via Ponte Marino. All’interno sono già partiti i lavori e l’apertura è prevista per metà settembre. Un cambiamento importante dunque, per una delle attività più conosciute della città, ma anche una sfida che avviene nella continuità e allo stesso tempo affronta i cambiamenti e le evoluzioni della città e del suo centro storico.

Il primo negozio risale al 1970, in via Cavour, al civico 36. Ad aprirlo è l’attuale titolare, Gabriella Castellucci, con il marito Franco Bezzi. Si tratta di un locale all’avanguardia, di grande eleganza che subito diventa punto di riferimento per lo shopping ravennate. Anche il nome del negozio ha una sua storia: Maria Cristina è una delle figlie della coppia che nasce quell’anno. Lucia è l’altra figlia, attualmente responsabile, all’interno dell’azienda, della parte uomo.

Circa venti anni fa l’attività si sposta, sempre in via Cavour, questa volta al numero civico 46, successivamente negli spazi attuali, al 48 e 50. Qui il negozio viene diviso nei settori donna e uomo.

"Ci spostiamo – spiega Maria Cristina Bezzi – perché abbiamo trovato uno spazio più funzionale, che ci consente di unire la donna e l’uomo ed è a un solo piano. Certo è un passo importante e noi siamo sempre stati bene in via Cavour. Accettiamo una nuova sfida, ma rimaniamo sempre noi, con la nostra esperienza e la nostra storia. Ci spostiamo di pochi metri, crediamo nelle potenzialità di via Salara e di tutte le strade laterali che si affacciano sulle arterie pedonali principali. L’offerta aumenta e si diversifica e anche il commercio segue le trasformazioni della città". Il nuovo negozio di Maria Cristina Calzature aprirà nello spazio che in precedenza ospitava Cloverfield Store.

Ma non è questa l’unica novità di via Salara: a settembre è prevista anche l’apertura di una nuova attività, ‘Bosco, piante e oggetti quotidiani’, negozio che ha la sede principale in pieno centro a Forlì e che ha deciso di aprire un nuovo spazio anche a Ravenna.

