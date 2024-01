Come cambia il quartiere San Biagio. Sarà istituita la ztl in via Rampina: "Ora però ci dicano in quali tempi"

"Diamo atto agli assessori Del Conte e Baroncini di aver preso una decisione ’quasi’ storica, visto che la situazione era pendente dal 2009. Però...". Marcello Landi è un residente del quartiere San Biagio, che già in passato, sempre sul Carlino, a nome di altri cittadini aveva reso pubblica la richiesta di istituire la zona a traffico limitato in via Rampina. Ieri, a tal proposito, il Comune ha diffuso una nota, relativa alla viabilità del quartiere. La giunta ha approvato il primo lotto di lavori "per migliorare il livello di sicurezza stradale attraverso la regolamentazione della circolazione e della sosta lungo la viabilità comunale relativamente a via Rampina e alla zona di Porta Adriana – via Maggiore", per complessivi 125mila euro (si interverrà anche sulla segnaletica".

"Si tratta di interventi attesi – affermano l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte e l’assessore alla Mobilità Gianandrea Baroncini – che insieme ai lavori di riasfaltatura contribuiranno alla migliore fruizione e vivibilità dell’area da parte di pedoni e turisti. Inoltre con questo tipo di interventi promuoviamo sempre l’abbattimento di barriere architettoniche per facilitare gli spostamenti di persone con disabilità motorie come previsto anche nel progetto della zona di Porta Adriana". Sarà istituita la ztl in via Rampina e strade limitrofe, con realizzazione di nuova segnaletica; nell’abbattimento delle barriere architettoniche a Porta Adriana – via Maggiore; nell’installazione di segnaletica orizzontale e verticale in varie zone del territorio con la realizzazione di isole spartitraffico.

L’obiettivo dell’intervento in via Rampina, con l’istituzione della ztl, "è quello di consentire alle persone residenti di avere una maggiore disponibilità di parcheggi, allo stato attuale carenti a causa della vicinanza al centro storico. Ai residenti sarà infatti consentito sostare, per mezzo di apposito contrassegno, negli stalli che sarà possibile ricavare".

"Di tempi però non si parla, non vorrei che tra il dire e il fare...Spero si realizzi entro la primavera", sintetizza Landi, che poi invita sindaco e assessori "a un sopralluogo nel quartiere, e a un incontro coi chi vive qui, per capire come limitare i disagi quando inizieranno i lavori". Ancora: l’intervento a Porta Adriana – via Maggiore ha l’intento di ovviare alle problematiche di accessibilità poste dal marciapiede sul lato sinistro, che collega l’attraversamento pedonale su via Maggiore e presenta una rampa con pendenza inadeguata per persone con difficoltà motorie. Si interverrà sulla pendenza per garantire la fruibilità a tutti. Infine "in alcune strade si provvederà infine ad installare la segnaletica orizzontale e verticale mancante prevedendo lo spostamento di attraversamenti pedonali, aree di sosta riservate ai veicoli al servizio di persone invalide, dissuasori, percorsi pedonali, creazione di isole spartitraffico".