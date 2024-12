Com’è cambiato Lido Adriano: dalla malavita a città turistica

​Lido Adriano (Ravenna), 8 dicembre 2024 – Ha visto nascere Lido Adriano, l’ha visto crescere in modo disordinato, ha toccato con mano gli anni difficili di quando vi si incontravano “tipi poco raccomandabili“ e si è posto un obiettivo, quello di fare anche l’impossibile per rendere la località un fiore all’occhiello, non solo turistica, della riviera ravennate: e c’è riuscito.

Per i lidoadrianesi, Gianni De Lorenzo è stato per quasi 30 anni il ‘sindaco’ della frazione, colui che in buona sintonia con palazzo Merlato è sempre riuscito a farsi ascoltare, colui che, per i suoi trascorsi di direttore artistico della Pritona, ha conosciuto i più noti cantanti, artisti, personaggi culturali del momento e se li è fatti amici cui rivolgersi per dar lustro a Lido. Ha cominciato quando presidente della Pro Loco era Gianni Celletti, ne è diventato il vice, poi gli è succeduto e fino a pochi mesi fa è rimasto praticamente sempre in sella dando vita a una lunga serie di iniziative che hanno portato Lido Adriano ad essere la località turisticamente più frequentata. E non solo, è diventata anche una frazione di settemila abitanti “dove non manca nulla”.

Gianni De Lorenzo nella nuovissima piazza di Lido Adriano

Un grande amore per Lido Adriano!

“È stato un lento processo favorito da due circostanze: la familiarità con uno dei costruttori di Lido, Antonio Bucci, e il mio secondo lavoro, dai primi anni 70 in poi, alla Pritona, dove io, elettrotecnico dipendente della Sip, mi scoprii organizzatore di eventi e serate. In quegli anni La Pritona era un locale frequentatissimo in cui si abbinavano ristorazione, musica, incontri, eventi…”.

La nascita di Lido Adriano fu decisa dal consiglio comunale il 19 giugno 1964, le prime costruzioni sono di due anni dopo; praticamente lei l’ha visto crescere…

“Nel 1966 Bucci, che poi divenne mio cognato, costruì il primo hotel, il K2. Avevo diciotto anni, c’erano appena due strade, viale Petrarca e viale Virgilio, poi fu costruito il ‘grattacielo’, il Residence Adriatico, vicino a dove oggi c’è la piazza, ma allora c’era la spiaggia con gli ombrelloni e poi l’hotel Azzurra che sotto aveva il famoso dancing Eva 2000, l’ambiente è rimasto come allora, dal 1999 la proprietà è passata da Rosetta Berardi ad Angelo Buratti, ma il dancing non c’è più”.

All’epoca la subsidenza non si era ancora manifestata in modo dirompente…

“C’era una spiaggia enorme, purtroppo ‘mangiata’ a partire dagli anni 70 e così condomini, alberghi e bagni si sono trovati circondati dal mare. Le grandi opere messe in atto successivamente hanno dato buoni risultati, oggi la spiaggia è molto estesa…”.

Lido Adriano fu ‘inventato’ dal conte Augusto Chiericati…

“Un industriale vicentino, classe 1900, che fra gli anni 50 e 60 comperò i terreni fra Punta Marina e i Fiumi Uniti e presentò il piano di urbanizzazione al Comune. L’opera fu poi proseguita dalla figlia, Anna Maria. Purtroppo all’inizio, nell’aprile 1967 ci fu la terribile disgrazia al villaggio svizzero... saltò in aria una villetta a causa del metano nell’acqua dal rubinetto...cinque morti…”.

Parliamo un po’ di lei. Dov’è nato?

“A Tripoli, in Libia, dove il babbo, Vincenzo, calabrese, era direttore della Previdenza sociale. La mamma si chiamava Lina. Quando avevo cinque anni, nel 1953, arrivò mio fratello, Piero, e subito dopo tornammo in Italia, a Ravenna dove il babbo continuò il lavoro. Nel 1957 nacque Maria Grazia e nel 1966 mi diplomai perito elettrotecnico; dopo il militare, l’assunzione alla Sip, incaricato dei controlli alle centraline. Ci sono rimasto fino alla pensione, nel 2000”.

Tecnico di giorno e direttore artistico di sera...

“Alla Pritona, come dicevo…fu Bucci, nel 1975, ad acquistare quella vecchia casa colonica e trasformarla in un ristorante con abbinate esibizioni canore. Fu lui a darmi carta bianca per organizzare le serate. Fu entusiasmante, entrai nell’ingranaggio e riuscii a portare nel locale tutti i cantanti del momento, da Rita Pavone a Loredana Bertè, da Fred Bongusto alla musica romagnola con Luana Babini, e poi il Cantagiro Romagnolo con Pippo Baudo, tanto per citarne alcuni…Un lavoro durato per oltre dieci anni, fino al 1988 quando Bucci vendette; e siccome ero sempre sul palco mi aveva conosciuto un sacco di gente…”.

Da tempo però Lido da località turistica in estate diventava quartiere dormitorio in inverno...

“Anch’io abitavo lì…ma mancavano molti servizi e la gente si lamentava, poi con l’andare del tempo, negli anni 80-90 la località ha visto la presenza di personaggi poco raccomandabili, anche mafiosi, attirati dai prezzi bassi degli appartamenti, dall’isolamento, dalla mancanza di controllo. Io ero già vice presidente della Pro Loco, mi aveva chiamato Gianni Celletti, il presidente”.

Il clima non era dei migliori…

“Ma io ho sempre guardato al bicchiere mezzo pieno, pensi solo al fatto che Lido era popolata da persone di oltre venti nazionalità diverse, che si amalgamavano…E quando c’erano reati non ho mai gettato benzina sul fuoco, ho invece sempre cercato di risolvere i problemi…”.

Nei primi anni 90 subentrò a Celletti alla presidenza della Pro Loco.

“E ho cercato di concretizzare gli obiettivi necessari per migliorare la qualità della vita di Lido Adriano, in tutti i sensi. Ricordo il lungo iter per far costruire la caserma dei carabinieri, fino ad allora c’era un posto mobile in estate e per gli altri nove mesi non c’era una divisa. Con l’allora comandante della stazione, il maresciallo Samorè, c’è sempre stata grande collaborazione e sintonia”.

Non c’era solo il problema delle illegalità...

“No, i fronti aperti erano molteplici, quello scolastico ad esempio, nel corso del tempo si è chiuso il cerchio, dalla materna alla media, entrata in funzione lo scorso anno, quanto ho insistito su questo fronte, per una frazione la scuola media è molto importante. Oltretutto oggi Lido Adriano conta quasi settemila abitanti...ci sono tanti negozi...altri apriranno. E poi c’era il problema dell’arredo urbano, il decoro del lungomare, tutto risolto, la piazza l’abbiamo inaugurata poco tempo fa e devo ringraziare ancora una volta l’assessore Federica del Conte; e ancora i collegamenti con Ravenna, per anni ho insistito sulla sistemazione di via Bonifica e adesso è realtà”.

Sul fronte del turismo Lido Adriano non è più la cenerentola...

“Negli ultimi anni è diventata un’importante realtà turistica, grazie anche alla professionalità degli operatori e alle tante iniziative culturali, canore, festaiole che come Pro Loco abbiamo messo in campo. E su questo fronte i miei trascorsi alla Pritona e l’amicizia con Armando Arcangeli mi hanno aiutato...è stato semplice ad esempio portare anni fa Vespa che dialogò con Tonini, o Fiorello...”.

Arcangeli delle calzature Valleverde?

“Sì, l’avevo conosciuto perché mia moglie Salvina aprì il negozio qui a Lido con l’esclusiva delle sue calzature, siamo diventati amici, ero spesso a Roma con lui...”.

Non a torto lei è ritenuto il sindaco di Lido Adriano...

“Così mi hanno definito, ma io come titoli ho solo quello di cavaliere ufficiale!”