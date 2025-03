Come combattere bullismo e cyberbullismo

’Bullismo? Ti rimbalzo’ è il titolo dell’iniziativa che il Porto Robur Costa 2030 ha organizzato per oggi, alle 15, alla Sala dei Marmi del Pala De Andrè. All’evento, promosso in collaborazione con Synergie Italia - Agenzia per il lavoro parte di un gruppo internazionale – e Fondazione Carolina parteciperanno le scuole superiori. Prevista anche la partecipazione della prima squadra della Consar militante in A2, dei ragazzi del settore giovanile del Porto Robur Costa 2030 con i loro tecnici, le società sportive della provincia, come pure la presidenza del comitato territoriale.

La lezione sarà tenuta da Ivano Zoppi, segretario generale di Fondazione Carolina, così chiamata in memoria di Carolina Picchio che nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2013 si tolse la vita per non aver retto il macigno di insulti, odio, comportamenti violenti e commenti denigratori di cui era stata oggetto. Il programma prevede alle 15 l’apertura dei lavori con i saluti istituzionali, cui seguiranno la lezione dal titolo ’Cittadinanza digitale: una partita da vincere’; alle 16 gli interventi degli atleti che daranno vita al dibattito.