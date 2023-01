Come definire i vari livelli dell’antipatia

Se si osservano i cani trotterellare, si può notare che l’asse longitudinale del corpo è leggermente ruotato rispetto alla linea lungo la quale procedono. Di qui il detto "Gvardê in cagnèn", guardare in cagnesco, di traverso; e anche "Stê in scagnèn", stare di sghimbescio come i cani, con il significato di stare antipatico a qualcuno. Più leggera è l’antipatia di chi "A-n l’à int la mânga", non l’abbiamo nella manica. Se l’antipatia era al massimo grado si diceva: "L’è pió antipàtic de bröd di cuciarùl" (È più antipatico del brodo delle castagne secche). I ‘cuciarùl’ sono castagne secche sbucciate che venivano lessate a lungo in acqua o vino, sollevando l’ipotesi che in passato quel brodo di cottura venisse consumato a tavola.