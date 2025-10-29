Come difendersi dalle truffe

Nuovo incontro di sensibilizzazione organizzato dei Lions Club Cervia Ad Novas a ingresso libero con il coinvolgimento della Libera Università degli adulti di Cervia. Si tratta di "Occhio alle truffe" dove il capitano dei Carabinieri Umberto Cerracchio illustrerà alcune delle tecniche ingannevoli articolate per raggirare i cittadini. L’appuntamento è per martedì 4 novembre alle 16.30 all’Accademia dell’Ospitalità Terenzio Medri di Cervia - Galleria Vittorio Zoffoli, 4.

Essere adeguatamente informati sui molteplici sistemi di truffa utilizzati dai malintenzionati rappresenta oggi un aspetto fondamentale per la sicurezza dei cittadini. Comprendere le strategie e le modalità con cui agiscono i truffatori permette non solo di riconoscere tempestivamente i tentativi di raggiro, ma anche di adottare comportamenti prudenti e di segnalare con prontezza eventuali episodi alle forze dell’ordine. Nessuno è immune dal rischio di essere vittima di una truffa.

"È un tema di interesse generale e trasversale a tutti i segmenti della popolazione", spiega Franco Carbone, capitano dei carabinieri in pensione e Presidente comitato soci del Club Lions. "Con questo incontro intendiamo, come Lions club al servizio della comunità, fornire un ventaglio esaustivo di come poter sospettare e quindi difenderci da questi attacchi truffaldini".