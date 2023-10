Come diventare guida turistica

Uno dei sei lavori più richiesti dal mercato italiano per i quali è fondamentale utilizzare la lingua straniera è l’Accompagnatore turistico. Iscom E.R. Ravenna, ente di formazione della Confcommercio, sta organizzando il corso per diventarlo. Il corso, a pagamento, partirà il 13 novembre, il calendario rispetterà, per la parte on line, un orario pomeridianoserale (dalle 18 alle 21 - indicativamente) per la parte in presenza uscite didattiche nei fine settimana simulando un servizio di accompagnamento. Durata del corso: 150 ore, con un massimo di assenze consentite pari al 20% del monte ore d’accesso al corso è la conoscenza di almeno una lingua straniera al livello B2, nessun limite di età. Per ulteriori info e iscrizioni ci si può collegare al sito di Iscom E.R. Ravenna. https:iscomer.itcorsiaccompagnatore-turistico-ravenna oppure scrivere una mail alla referente del corso Romina Dessì rdessi@iscomer.it oppure telefonare al numero 0544.515651.

Inoltre Iscom E.R. Ravenna organizzerà a breve due corsi online e in presenza per l’abilitazione a Accompagnatore turistico e guida ambientale escursionistica. Per agevolare quanti vorranno intraprendere la professione di guida ambientale escursionistica, l’ente di formazione di Confcommercio supporterà i candidati nella preparazione all’esame di accesso al corso. Il corso di formazione di 16 ore si svolgerà online a partire da questo mese e fornirà tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie alla preparazione dell’esame. Per ulteriori informazioni e iscrizioni ci si può collegare al sito di Iscom E.R. Ravenna www.iscomer.it oppure scrivere una mail alla referente del corso Romina Dessì rdessi@iscomer.it oppure telefonare al numero 0544.515651.