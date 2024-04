Come evitare brutte sorprese

Sarà ‘Sgrazié!’ lo spettacolo di martedì 9 aprile alle 20.30 alle Artificierie Almagià ad aprire le iniziative di ‘Struffati’. In scena Francesco Bentini e Graziano Garavini, con la partecipazione straordinaria di Maria Pia Timo. ‘Sgrazié!’ parte dalla messa in scena di truffe realmente accadute fino ad accogliere storie e domande del pubblico: autorità ed esperti saliranno sul palco per fornire suggerimenti. Partecipazione gratuita e libera fino a esaurimento posti. Lo spettacolo verrà replicato il 16 aprile alle 20.30 al Teatro Socjale di Piangipane e l’11 luglio al Cinema Arena del Sole di Lido di Classe. L’attrice Maria Pia Timo, con Francesco Bentini, è protagonista di un breve video per la prevenzione alle truffe, che verrà diffuso sui canali social del Comune e di tutti i partner. Il programma prosegue con quattro incontri formativi: la vicecomandante della polizia locale Alessandra Bagnara e l’avvocata Giordana Pasini incontreranno i cittadini condividendo esperienze, buone prassi e rispondendo alle domande del pubblico: il 10 aprile alle 20 al Centro Sociale Le Rose in via Sant’Alberto; il 12 aprile alle 17.30 all’Hobbies Bar di Carraie in via Cella 556; il 15 aprile alle 20 nella sede del comitato cittadino di Villanova di Ravenna in via Villanova 74; l’8 maggio alle 20.30 alla Pro Loco di Porto Corsini in via Po 29. Tutto il territorio comunale sarà coinvolto attraverso lo Sportello di ascolto itinerante per anziani (e non solo) vittime di truffe, ad accesso libero. Programma completo delle iniziative: www.comune.ra.it/struffati.