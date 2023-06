Come evitare future alluvioni nel nostro territorio?

di Daniele Vistoli *

Questa città raramente ha fatto tesoro delle esperienze negative, perlomeno degli ultimi 50anni e comunque ha vinto il festival dell’assenza di ogni sensata pianificazione, dopo l’era fausta dell’ingegner Marcello Vittorini. Oggi di fronte alla recente alluvione, che fare nel medio, lungo periodo? La prima considerazione che nasce, è che Ravenna si può allagare da monte o da mare, è solo questione di tempo. La seconda è che tutta quest’acqua, va calmierata a partire da dove origina, da monte o da mare. La terza considerazione è che noi non ci possiamo permettere, di buttare a mare tutta quest’acqua dolce, ma la dobbiamo conservare, per supplire ai periodi siccitosi.

Riguardo alla prima considerazione: 1) va creato un canale ad anello, a distanza di sicurezza dalla città, con un sistema meccanico di chiuse, che regolino tutti i flussi; 2) no all’innalzamento spondale, se non mirato per punti, ma va creato un numero di casse di espansione, collegate, che facciano da polmone per il sistema, in prima emergenza; 3) vanno realizzati sfioratori verticali, regolabili, sul Lamone, Montone, Ronco, Savio e Reno, che in emergenza estrema, consentano un allagamento controllato, concordato, della campagna; 4) attenzione va posta, nel preservare le acque dolci dalle saline, perlomeno fino ad un gradiente tollerabile; 5) va fatta manutenzione del verde, nelle aree golenali, ma nei limiti di ciò che non contribuisce, al consolidamento spondale; 6) va creato un sistema dunale arginale, in arredo urbano, che preservi l’abitato dei Lidi; 7) va fatto un potenziamento del sistema di pompe, che devono però essere reversibili nelle direzioni. Riguardo alla seconda considerazione: 1) ogni sistema di calmieramento, delle turbolenze del sistema idrico superficiale, deve partire da monte, dal mare, o sarà inefficace… cioè da dove le pendenze o le forze in gioco, sono più elevate. Riguardo alla terza considerazione: 1) esternamente alle casse di espansione, va creato un impianto di laghi artificiali, di accumulo idrico per l’irrigazione, a batimetria variabile, utilizzabili anche come parchi urbani… per la pesca sportiva e l’allevamento estensivo; il microclima generato è molto favorevole all’agricoltura 2) in modo naturale, va fatto il controllo delle zanzare.

* Architetto