"Come evitare gli sbarchi? Creiamo lavoro in Africa"

Ho letto in questi giorni sul Carlino le cronache dello sbarco dei 113 migranti sbarcati dalla Ocean Viking. Sono un imprenditore di origine nigeriana che intende lavorare con l’Italia, in collaborazione con la Camera di Commercio della Romagna. Per questo vivo a Faenza da novembre dello scorso anno. Mi permetto di offrire un suggerimento e di mettere a disposizione la mia esperienza, in qualità di managing director and chief executive officer dell’azienda nigeriana New Age Tomatoes and Food Processing Company. Per aiutare queste persone ed evitare gli sbarchi, dovremmo investire in Africa. In quale settore? Anzitutto l’agricoltura.

Un esempio è proprio quello dei pomodori: in Nigeria la terra è buona e ci sono le condizioni per coltivarli, noi li raccogliamo tre volte l’anno. Perché, con l’aiuto di aziende italiane, che avrebbero la possibilità di aiutarci in termini di conoscenza e tecnologia, non procediamo su questa strada? Creare aziende in Africa, facendo lavorare le persone dove sono nate: così risolveremmo il problema degli sbarchi. Ritengo che, lavorando insieme, potremmo raggiungere dei risultati importantei.

Adekunle Kayode Alliu

([email protected])