Come funziona la tariffa puntuale, i timori dei cittadini

Al via gli incontri sulla Tariffa corrispettiva puntuale organizzati da Hera. Il primo è in programma questa sera alle 20.30 nella sala riunioni in piazza XXV aprile a Cervia. Si prosegue giovedì alle 21 nella sede del Consiglio di zona in viale Abruzzi 53 a Pinarella. Martedì 21 gennaio l’appuntamento è alle 20.30 al Centro Sociale in via Zavattina 6/d a Pisignano-Cannuzzo mentre giovedì 23 gennaio, sempre alle 20.30, l’incontro è organizzato nella sala del Consiglio di zona ex scuola materna Missiroli in vialetto Boni a Castiglione di Cervia. Gli ultimi due incontri, con inizio sempre alle 20.30, sono previsti per la giornata di martedì 28 gennaio al Palasavio in via Tamigi 11 e il ciclo si conclude martedì 4 febbraio nella sala Malva in via dei Papaveri 43 a Cervia.

La nuova tariffa è partita lo scorso 1° gennaio per scelta del comune di Cervia con l’obiettivo di incentivare la raccolta differenziata mandando in soffitta la Tari e passare alla Tariffa Corrispettiva Puntuale (Tcp). Grazie a questa, la bolletta terrà conto della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente prodotto dagli utenti, che verrà misurato dai sistemi di Hera. Diversi, però, sono ancora i dubbi di cittadini e imprenditori dato che, molti di questi, lamentano una mancanza di informazioni chiare. Si teme anche l’aumento della bolletta piuttosto che una sua diminuzione e un generale aumento del degrado perché, si ritiene, la nuova modalità potrebbe incentivare l’abbandono di rifiuti in strada e un aumento di animali (come topi e gabbiani) in giro per le strade. Il numero di passaggi per la raccolta è diminuito e i passaggi in più andranno pagati.

i.b.