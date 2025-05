"Come le zone umide della pineta di San Vitale"

Per trovare modelli di wetlands in grado di difendere la costa dal mare non occorre spingersi fino alle Everglades della Florida o alle Sundarbans del Bengala. "Nel ravennate esistono già luoghi come questi – prosegue Beatrice Giambastiani (foto in basso a destra)–. Abbiamo esempi di zone umide a nord di Ravenna: dentro la pineta di San Vitale contiamo bassure semiallagate talvolta dalle acque dolci, talaltra da quelle salmastre. Il nostro è un ambiente dinamico, in evoluzione: l’errore più grave è quello di immaginare soluzioni rigide, inefficaci e non in grado di adattarsi ai previsti scenari di cambiamento climatico".

Non si tratta necessariamente di immaginare che attorno alla pineta di Classe possano sorgere una nuova Valle Mandriole o un’altra Pialassa: "Si potrebbe cominciare col dare vita a zone di transizione costiera, che agiscano da cuscinetti ecologici: aree che possano essere periodicamente allagate consentendo di lavorare con i processi naturali e permettendo le naturali variazioni costiere".

f.d.