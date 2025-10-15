Ecco come è morto Ugo Coppola, il sub trovato senza vita in mare: i risultati dell’autopsia

Ravenna, 15 ottobre 2025 – Era rimasto disperso per quasi due mesi Ugo Coppola, il sub abruzzese scomparso il 13 agosto scorso, durante un’immersione vicino al relitto del Paguro, e ritrovato senza vita il 2 ottobre scorso su una spiaggia di Fano, in provincia di Pesaro.

Ora sono arrivati i primi esiti dell’autopsia – disposta dalla procura di Ravenna e coordinata dal sostituto procuratore Silvia Ziniti – effettuata sul corpo dell’uomo di 54 anni: gli esami hanno fatto emergere che sarebbe annegato dopo un improvviso malessere in profondità.

Tre gli indagati

Sono tre al momento gli indagati per omicidio colposo: si tratta di referenti e accompagnatori del Dive Planet di Rimini, il gruppo con cui Coppola aveva preso parte all'escursione subacquea al relitto della piattaforma affondata nel 1965 al largo di Porto Corsini.

Le indagini puntano a chiarire non solo la dinamica dell'immersione, ma anche la formazione e la certificazione sanitaria del sub, che aveva conseguito il brevetto in Abruzzo. Gli inquirenti attendono ora di completare gli accertamenti tecnici sull'attrezzatura e sugli orologi da immersione per ricostruire il percorso sott'acqua e capire se Coppola si sia separato dal gruppo.

Con gli esiti dell'autopsia, potrebbe arrivare a breve anche il nullaosta per la sepoltura.

L’immersione

Coppola partecipava a un’immersione organizzata dal centro Dive Planet di Rimini. Il programma prevedeva una discesa collettiva al relitto della piattaforma affondata nel 1965 al largo di Porto Corsini, un classico per i sub esperti. Ma qualcosa è andato storto: a un certo punto, l’uomo si sarebbe staccato dal gruppo, scomparendo nelle profondità senza più riemergere.

Le ricerche in mare

Scattarono subito le ricerche, coordinate dalla Guardia Costiera: unità navali da Cesenatico e Rimini, elicotteri dell’Aeronautica e dei Vigili del fuoco, squadre di sommozzatori specializzati, persino droni subacquei con sonar. Per quattro giorni si è battuto palmo a palmo il fondale attorno al relitto del Paguro. Ma nonostante le tecnologie più avanzate, di Coppola non c’era traccia. Le ricerche si erano concluse nel nulla, lasciando aperto il mistero.