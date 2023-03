Come raccogliere i rifiuti, ecco la guida per i negozianti

Dopo l’introduzione della raccolta differenziata in tutto il comune di Cervia, nasce una guida rivolta agli esercenti per gestire bene i rifiuti. Saranno Hera e l’amministrazione comunale a presentarla mercoledì prossimo alle 15 nella Palazzina comunale di piazza XXV Aprile. La guida si chiama ’Green Book’ ed è rivolta agli esercenti per gestire bene i rifiuti. L’incontro è rivolto a stabilimenti balneari, ristoranti, alberghi, bar, gelaterie, chioschi, gastronomie e tutti gli esercizi di ristorazione. Il ’Green Book’ è un vademecum realizzato da Hera per aiutare gli esercenti, soprattutto alla luce del nuovo sistema di raccolta rifiuti, a fare correttamente la raccolta differenziata e gestire al meglio i rifiuti e gli spazi ad essi dedicati, promuovendo l’economia circolare e la tutela dell’ambiente. Questo strumento ha anche l’obbiettivo di fare chiarezza su quali sono i contenitori per i rifiuti più adatti al ristorantealbergo, come organizzare la raccolta differenziata in cucina, come formare il personale rispetto alla corretta separazione dei rifiuti. Nel corso dell’incontro verranno rese disponibili, oltre alla guida, anche diverse locandine da affiggere nelle varie aree dei locali interessati, per dare indicazioni ai collaboratori. Tali locandine contengono indicazioni specifiche su come separare correttamente i rifiuti che vengono prodotti in cucina, al bar, in gelaterie e durante le azioni di svuotamento dei piatti. La presentazione della guida coincide anche con l’avvio della stagione turistica dando la possibilità alle attività economiche di poter gestire meglio il nuovo sistema di raccolta.