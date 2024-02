Come richiedere il supporto

L’accesso ai servizi psicologici dell’Ausl Romagna avviene, come per le altre visite specialistiche, a seguito dell’invio da parte del proprio medico di medicina generale. Un percorso psicologico viene inoltre messo a disposizione dei pazienti che seguono particolari terapie: ogni reparto ha infatti degli psicologi cui fare riferimento. Nel corso dell’alluvione l’Ausl mise in campo un servizio d’emergenza per tutti coloro che erano stati coinvolti nel disastro: il servizio ha ora terminato le sue attività sul campo, ma l’azienda evidenzia come sia possibile rivolgersi direttamente a uno psicologo anche nelle varie Case della salute e della comunità. f.d.