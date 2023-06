Come ripristinare la salubrità degli edifici

‘Dopo l’acqua: come ripristinare la salubrità dei nostri edifici’. Di questo si è parlato al convegno di ieri alla Rocca di Lugo, organizzato dagli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri e dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Ravenna. "Al momento noi tecnici locali – dicono gli organizzatori – ci stiamo concentrando sugli interventi da effettuare sugli edifici. Specialisti anche su professionalità poco conosciute dai più come il ‘patologo edile’, si sono resi disponibili, con grande generosità, per venire in zona a divulgare la loro esperienza sia fra i tecnici che fra i cittadini che sono interessati a conoscere se ci sono interventi da fare nell’immediato che possono essere in grado di mettere in atto anche da soli. Sono domande urgenti: come sapere se per asciugare è meglio arieggiare o riscaldare o cosa fare nelle cantine dove l’acqua è rimasta più a lungo".