Come si evitavano i crampi

Un tempo, in campagna, non si conosceva l’origine dei crampi muscolari, detti ‘grénc’. I rimedi erano dei più fantasiosi. Nel Lughese i contadini erano convinti di poterli evitare tenendo sotto al letto un forcone a tre rebbi di ferro. Nel Forlivese tenevano al collo la conchiglia fossile di ‘dentalium’ che si trovava nei calanchi, oppure s’annodavano alle gambe una gugliata di stoppa cruda o colorata. Qualcuno invece metteva al dito un anellino di fil di piombo intrecciato in chiesa in corrispondenza del tempo impiegato dal sacerdote per ricordare durante la messa la passione di Gesù. Nell’Alto Cesenate si eliminava il dolore frizionando i muscoli contratti con grappa e quindi si applicava un impasto di farina di grano e aceto.