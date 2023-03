Come si può descrivere il buio

È difficile spiegare a qualcuno, solo con le parole, com’è fatto il buio. Ci soccorre il dialetto romagnolo, sempre ricco di riferimenti materiali per spiegare anche le cose immateriali: "S’t’vô cnósar coma ch’l’è e’ bur gvêrda indéntar a e’ camén" (Se vuoi conoscere com’è il buio guarda dentro al camino). A parole i romagnoli di un tempo sapevano anche dare la gradazione del buio: "L’era un bur caichê" (Era un buio compresso), quasi denso. Per dare il senso del buio pesto si diceva: "L’era una nòta ad cvëli ch’e’ zira sôl i lédar" (Era una notte di quelle in cui girano solo i ladri). Per spiegare il senso di una lontananza, non temporale ma come genere, si diceva "Pió luntân che n’è e’ dè da la nòta" (Più lontano di quanto lo sia il dì dalla notte).