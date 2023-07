Come un terremoto Il forte vento fa crollare la chiesa di San Giuseppe Resta un cumulo di macerie

di Luigi Scardovi

Sono impressionanti gli effetti provocati dal tornado all’antica chiesa parrocchiale di San Giuseppe, a Chiesanuova, piccola frazione lughese a una manciata di chilometri da Voltana. L’amministratore è don Maurizio Ardini che, oltre a essere parroco di San Bernardino di Lugo è pure amministratore delle parrocchie delle frazioni di Voltana e di Belricetto. Sabato scorso raffiche di vento, che i meteorologi hanno stimato aver raggiunto in quell’area una velocità superiore ai 250 chilometri orari, hanno provocato il crollo di una porzione del tetto della settecentesca chiesa, la cui prima pietra fu posata il 9 dicembre 1715. È bene ricordare che da quasi cinque anni l’antica chiesa è interdetta al pubblico a seguito del crollo del pinnacolo centrale provocato da una verosimile bufera di vento che rese necessario l’intervento dei vigili del fuoco i quali, dopo un accurato sopralluogo, ne disposero la chiusura. Alla luce di una successiva verifica emerse che la stabilità della chiesa, complici i suoi oltre tre secoli di vita, gli agenti atmosferici e l’area valliva in cui sorge, era purtroppo compromessa.

Alla fine dello scorso anno la Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella, dopo un ordine del giorno approvato all’unanimità durante una seduta dello stesso organismo, rivolse al vescovo di Imola Giovanni Mosciatti e per conoscenza a don Ardini un accorato appello affinché fossero messe in atto "tutte le possibili strategie per ripristinare la funzionalità della chiesa e restituire questo luogo della fede alla comunità". Appello che la presidente della Consulta Valeria Monti,insieme a un rappresentante della parrocchia, consegnò al vescovo in occasione di un incontro tenutosi il 13 dicembre. "Per tutti i cittadini della Circoscrizione di Voltana-Chiesanuova-Ciribella – osservava a dicembrela Monti – la chiesa di San Giuseppe di Chiesanuova rappresenta l’edificio storico più antico del territorio, nonché il nucleo originario della comunità. Una chiesa che, oltre alla sua valenza religiosa, racchiude in sé la storia e le radici di una intera comunità. A testimoniarlo sono infatti i preziosi atti conservati nell’archivio parrocchiale; significative e importanti testimonianze della vita di generazioni e generazioni di Voltanesi". Nella serata di ieri il parroco don Maurizio Ardini, dopo quattro anni di messe celebrate nell’adiacente circolo parrocchiale, commenta amareggiato: "Se in Italia ci fossero meno beghe burocratiche e un po’ più di fatti, oggi non ci troveremmo in questa tragica situazione. Oltre ad affidarci a San Giuseppe per i problemi economici ci affideremo a tanti altri santi per aver finalmente la nostra chiesa efficiente".